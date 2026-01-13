España convoca al embajador iraní en Madrid para trasladarle su rechazo por la “violencia ejercida” contra los manifestantes

El Ministerio de Asuntos Exteriores ha convocado al embajador iraní en Madrid, Reza Zabib, este martes para trasladarle su “enérgica repulsa y condena” por la “la violencia ejercida contra los manifestantes pacíficos” en las protestas contra el régimen en las que ya han muerto más de 600 personas.

“Hay que respetar el derecho de manifestación pacífica de los iraníes y de las iraníes, su libertad de expresión. Tienen que restablecerse inmediatamente las comunicaciones con el exterior, incluido internet. Y vamos a recordarle que el derecho de comunicación libre de los ciudadanos es también un derecho fundamental. Que tienen que cesar las detenciones arbitrarias que se han producido estos días y que Irán tiene que volver a las mesas de diálogo y a las mesas de negociación”, ha explicado el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, en una entrevista en Catalunya Ràdio.

“El Gobierno de España condena la violencia ejercida contra los manifestantes pacíficos en Irán y exige a las autoridades del país que se respete y garantice el ejercicio de la libertad de expresión y de manifestación pacífica”, adelantó el lunes en un comunicado el ministerio. Exteriores asegura que “está ”en contacto con la Embajada en Teherán, que sigue plenamente operativa para atender a la colonia española" en el país, integrada por unos 150 compatriotas.

Por otra parte, el ministro ha revelado en la misma entrevista que otros tres españoles con doble nacionalidad hispano-venezolana salieron este lunes de las cárceles de Venezuela, lo que se suma a las cinco liberaciones de la semana pasada. Albares ha calificado este nuevo paso de “muy positivo” y ha revelado que una de las excarceladas llegará este martes a España, mientras otro ha decidido permanecer en el país y la tercera aún no ha tomado una decisión sobre su futuro.