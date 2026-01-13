Albares confirma que Venezuela ha liberado a tres presos hispanovenezolanos

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha anunciado este martes la liberación de otros tres ciudadanos españoles que han permanecido encarcelados en Venezuela. Dos de los españoles liberados son Sofía Sahagún y Leticia García, que estaban en la cárcel conocida como El Helicoide, según han confirmado fuentes próximas a las familias. Todavía no se ha aclarado el tercer nombre, pero podría tratarse de Alejandro González, exmarido de la abogada, defensora de los derechos humanos y académica Rocío San Miguel, que fue liberado ayer.

En declaraciones a Catalunya Ràdio, Albares ha explicado que estas “tres nuevas liberaciones”, que han tenido lugar el lunes, se han sumado a las de otros cinco españoles excarcelados con anterioridad y que ya han regresado a España. De los tres liberados, uno ha optado por permanecer en Venezuela, mientras que una segunda persona ha tenido previsto regresar a España “hoy mismo”, según ha detallado el ministro. La tercera persona, ha añadido, aún está valorando si quedarse en el país latinoamericano o volver.

Albares ha calificado la medida como un “paso muy positivo” y ha animado al Gobierno venezolano a seguir avanzando en esta línea de liberaciones.

El titular de Exteriores ha destacado asimismo la labor “discreta” del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, quien, según ha subrayado, no ha actuado ni en nombre ni a petición del Gobierno de España, sino a solicitud de la oposición venezolana.