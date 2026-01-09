Ir al contenido
El viento y la nieve de la tormenta Goretti paralizan gran parte del Reino Unido

Decenas de miles de viviendas sufren cortes eléctricos. El transporte se ve afectado por el norte y el suroeste de la isla

Tormenta Goretti
Rafa de Miguel
Rafa de Miguel
Londres -
La tormenta Goretti, una ciclogénesis explosiva de magnitud histórica, ha dejado decenas de miles de hogares en el Reino Unido sin electricidad, ha paralizado durante varias horas la actividad de aeropuertos como el de Birmingham o el de East Midlands, y ha cancelado vuelos y trayectos ferroviarios por todo el país.

Las alertas más extremas se han emitido en el suroeste de la isla, en la región de Cornualles, con vientos que han superado los 160 kilómetros por hora. La agencia meteorológica nacional, conocida como la Met Office, ha advertido “del peligro para la vida de las personas” que supone el material desprendido de las viviendas por el fuerte temporal, o los árboles o señales de carretera arrancados.

Un amplio número de carreteras por esa zona permanecen cortadas, por la caída de árboles y postes eléctricos desprendidos.

Las nevadas más intensas se han producido en Escocia y en el norte de Inglaterra, donde se han lanzado ya nuevos avisos de más nieve para el domingo. La región ha sufrido ya varios días de intensas nevadas, con temperaturas bajo cero, cortes en carreteras y caminos, y unos 300 colegios llevan ya cinco días cerrados por precaución.

En la región de las West Midlands, centro-oeste del país, las autoridades ya habían advertido a los ciudadanos de que se preparasen para “la peor tormenta de la década”, con nevadas de más de 25 centímetros en algunas zonas. También en esta zona decenas de centros escolares han sido cerrados por precaución.

Cerca de 70 vuelos programados para este viernes en el aeropuerto londinense de Heathrow han sido cancelados. La decisión ha afectado a un total de 9.000 pasajeros. Son en su mayoría vuelos domésticos de corta duración.

En el suroeste de Inglaterra, al menos 45.000 hogares seguían sin electricidad a primera hora de este viernes, según National Grid, el organismo que controla la red nacional. En las West Midlands 17.000 viviendas permanecían sin luz. En todo el país se han registrado incidentes de suministro eléctrico ya solucionados en casi 150.000 casas hacia el mediodía.

Los trabajadores de las compañías de ferrocarril han actuado con intensidad en las últimas horas para despejar las vías de multitud de rutas, sobre todo en las zonas de West Midlands, Staffordshire y Gales. Gran parte de las carreteras en el norte del Reino Unido permanecen afectadas por el temporal.

Las líneas de ferry que operan entre la costa inglesa y la francesa sufren desde el jueves muchos retrasos, debido a los fuertes vientos que azotan el canal de la Mancha.

La Agencia para la Seguridad Sanitaria del Reino Unido ha extendido su alerta ámbar a todas las regiones de Inglaterra hasta el mediodía (una de la tarde en horario peninsular español) del próximo lunes 12 de enero. “La ola de frío va a durar todo el fin de semana, según la Met Office, y sabemos que una exposición prolongada a bajas temperaturas puede afectar gravemente a la salud de las personas, sobre todo si son mayores o sufren enfermedades crónicas”, ha advertido Agostinho Sousa, jefe de Situaciones Extremas de la agencia.

Rafa de Miguel
Rafa de Miguel
Es el corresponsal de EL PAÍS para el Reino Unido e Irlanda. Fue el primer corresponsal de CNN+ en EE UU, donde cubrió el 11-S. Ha dirigido los Servicios Informativos de la SER, fue redactor Jefe de España y Director Adjunto de EL PAÍS. Licenciado en Derecho y Máster en Periodismo por la Escuela de EL PAÍS/UNAM.
La nieve colapsa Francia

Daniel Verdú | París
Nieve Europa

Las intensas nevadas en Europa, en imágenes

El País

