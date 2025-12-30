Eurostar suspende sus servicios en el túnel del canal de la Mancha por un problema eléctrico

Varios viajeros esperan en la estación de St. Pancras de Londres tras la suspensión del servicio en el túnel del canal de la Mancha, este martes.

La compañía ha pedido a los pasajeros que reprogramen sus viajes y advierte de importantes retrasos y cancelaciones en el trayecto que une Francia y el Reino Unido

Eurostar ha suspendido este martes la circulación de trenes entre Londres, París, Ámsterdam y Bruselas debido a un doble incidente técnico en el túnel de la Mancha. En un comunicado publicado en su página web, la compañía advertía a primera hora de incidentes: “Nuestros trenes pueden sufrir retrasos importantes y anulaciones de última hora. Aconsejamos a los viajeros que pospongan su viaje para otra fecha”. El texto advertía de que las estaciones más afectadas serían la Estación Internacional de St. Pancras en Londres y la Estación del Norte en la capital francesa.

La empresa invita a los pasajeros a no acudir a las estaciones afectadas, salvo que se tenga un billete para el día. La circulación volverá “de manera progresiva” a partir de las tres de la tarde, según ha anunciado la sociedad Getlink, responsable de la explotación del túnel.

Eurostar, por su parte, advierte de que no puede garantizar una hora exacta y que continuarán los retrasos hasta que se pueda volver a la normalidad. Ninguna de las dos compañías ha cifrado los pasajeros afectados. La compañía británica National Rail, que coordina los servicios ferroviarios en Gran Bretaña, también ha pedido a los viajeros que cambien los viajes previstos.

El accidente se declaró poco antes de la una del mediodía. Un portavoz de la compañía ha señalado a la agencia AFP que se debió a “un problema de suministro eléctrico en el túnel del Canal la Mancha, agravado por la parada de un tren lanzadera en medio del túnel”, el que transporta los camiones, coches y autobuses entre Francia y Reino Unido.

“Esta mañana se produjo un incidente relacionado con un fallo en el suministro eléctrico a los trenes bajo el túnel, que requirió una intervención técnica en los cables que se está llevando a cabo actualmente”, señaló el portavoz de Getlink a la citada agencia.

Pasajeros junto a un tren Eurostar en la estación Gare du Nord, en París (Francia), este martes. Stephanie Lecocq (REUTERS)

La interrupción del tráfico se produce en el peor momento, el periodo navideño, cuando los viajeros incrementan los desplazamientos en tren entre Londres, París, Bruselas, Ámsterdam y Disneyland París en uno de los corredores más transitados de Europa. El año pasado 19 millones de clientes viajaron con Eurostar, una cifra récord.

Se trata del único operador que realiza las conexiones en el túnel del Canal de la Mancha. La empresa, filial de la compañía francesa SNCF, opera en cinco países y tiene como objetivo alcanzar los 30 millones de pasajeros en 2030.

Varias empresas, como Uber Trains-Gemini, la británica Virgin o la italiana Ferrovie dello Stato, han anunciado su intención de entrar en el mercado y romper el monopolio de Eurostar, que, de momento, planea abrir nuevas rutas continentales de aquí a 2023 entre Londres y Fráncfort y Ginebra.

En París, los retrasos han provocado el caos consiguiente en la Estación del Norte, la más transitada de Europa, con más de 211 millones de pasajeros al año. El pasado mes de agosto, en pleno verano, otro accidente eléctrico en el Túnel de la Mancha obligó a suspender la circulación entre Francia. Bélgica, Países Bajos y Reino Unido.