Bielorrusia libera a 123 presos políticos, entre ellos el premio Nobel de la Paz Ales Bialiatski

El premio Nobel de la Paz bielorruso Ales Bialiatski, en una vista judicial en Minsk, en enero de 2023.

Es la mayor liberación de prisioneros llevada a cabo por el régimen de Alexander Lukashenko desde que inició conversaciones con la Administración Trump. Washington se compromete a levantar sanciones al mineral de potasa

El presidente bielorruso, Alexander Lukashenko, ha puesto en libertad este sábado a 123 prisioneros políticos, incluyendo al premio Nobel de la Paz Ales Bialiatski y a la destacada figura de la oposición Maria Kolesnikava, tras dos días de conversaciones con un enviado del presidente Donald Trump, según un comunicado estadounidense.

A cambio, Estados Unidos ha acordado levantar las sanciones a la potasa bielorrusa. La potasa es un componente clave de los fertilizantes, y el antiguo Estado soviético es un productor líder mundial. Esta liberación es, con mucho, la mayor realizada por Lukashenko desde que el Gobierno de Trump inició conversaciones este año con el veterano líder autoritario, aliado cercano del presidente ruso, Vladímir Putin.

Bialiatski, coganador del Nobel de la Paz en el año 2022, es un activista de derechos humanos que luchó durante años en favor de los presos políticos antes de convertirse él mismo en uno de ellos. Había estado en prisión desde julio de 2021. También fueron liberados Kolesnikava, líder de las protestas masivas contra Lukashenko en 2020, y Viktar Babarika, quien fue arrestado ese año mientras se preparaba para presentarse como candidato contra el presidente en las elecciones.

