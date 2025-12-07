El rechazo a los brasileños avanza en Portugal: del estereotipo sexual a ofrecer dinero por su cabeza

El 51% de los portugueses opina que debería reducirse la cifra de brasileños, la comunidad de extranjeros más numerosa y la que más denuncia casos de discriminación

Casi medio millón de brasileños residían en Portugal en 2024, según la Agencia para la Integración, Migraciones y Asilo (AIMA). Una cifra superada por la realidad ya que excluía del recuento a quienes poseían doble nacionalidad, tramitaban su permiso de residencia o estaban al margen de la ley. A todos, con o sin papeles, le puso precio el panadero João Paulo Silva Oliveira, de 56 años, a finales de agosto: 500 euros por cabeza. Un precio literal por decapitación. “A cada portugués que me traiga la cabeza de un brasileño, uno de esos zucas [abreviatura despectiva del ya despectivo brazuca] que viven aquí en Portugal, legales o ilegales, le pago 500 euros por cada cabeza cortada de cuajo por el cuello (sic)”, decía mientras mostraba los billetes y se grababa dentro de un coche en marcha. Sobra decir que el vídeo de TikTok, que mostró su habitual flexibilidad para filtrar contenidos delictivos, se viralizó.

Tras el escándalo, la panadería de Aveiro donde trabajaba João Paulo Silva Oliveira le despidió y se desvinculó en una nota pública donde rechazaba “cualquier forma de racismo”. Un grupo de 39 abogados, que tildaron sus palabras de “inmorales, indecentes y peligrosas”, presentó una denuncia ante la Fiscalía de Portugal por incitación a la violencia y el discurso de odio contra una comunidad concreta.

João Paulo Silva Oliveira, que se hizo famoso en todos los noticiarios de Brasil, país de donde procedía a su juicio “una raza maldita” que estaba estropeando Portugal, fue detenido por la Policía Judicial el 8 de septiembre y liberado a las 24 horas con la prohibición expresa de acceder a las redes sociales. Tenía antecedentes por delitos contra el patrimonio y ahora tendrá que responder por apología de la violencia e incitación al asesinato, que investiga el Ministerio Público.

João Paulo Silva Oliveira, en una captura del vídeo de TikTok donde ofrecía 500 euros por la cabeza de cada brasileño.

La extrema brutalidad del odio expresado hacia los brasileños del antiguo panadero de Aveiro es excepcional, pero no un caso único. En octubre, un juez de instrucción de Lisboa envió a prisión preventiva a Bruno Silva, de 30 años, por incitar ataques contra los brasileños y amenazar a la periodista Stefani Costa, corresponsal del portal de noticias brasileño Opera Mundi. “Ofrezco uno de mis apartamentos en el centro de Lisboa, valorado en 300.000 euros, a quien realice una masacre y extermine al menos 100 brasileños en Portugal, y daré un bono adicional de 100.000 a quien me traiga la cabeza de Stefani Costa”, escribió en X poco después de que la reportera publicase la historia del panadero xenófobo.

No era la primera vez que Silva, que posteaba alegremente sobre su afinidad hacia el partido de ultraderecha Chega, el nazismo y la violencia, la amenazaba directamente. Ya lo había hecho en 2024. “Una amenaza de muerte es una línea roja que denuncié, pero durante un año no se hizo nada”, recuerda Costa. Hasta que Bruno Silva ofreció dinero por su cabeza y fue detenido y enviado a prisión. “Es la primera vez en la historia de Portugal que alguien ingresa en prisión preventiva por incitación al odio y amenazas de muerte en redes sociales”, explica la reportera.

La discriminación y la xenofobia hacia los inmigrantes ha crecido en los últimos años: entre 2018 y 2022 aumentaron un 142% las denuncias presentadas ante la Comisión para la Igualdad y contra la Discriminación Racial, un organismo que ahora depende de la Asamblea de la República y que dejó de presentar sus informes anuales en 2022. En ese año se constató que los brasileños, la comunidad extranjera más numerosa (son el 31,4% del millón y medio de residentes foráneos), son también los que más sufren el rechazo o, al menos, los que más lo combaten. Suyas fueron el 34% de las denuncias que llegaron a la citada comisión en 2022.

Las denuncias representan solo la parte del iceberg que aflora y que esconde una realidad mayor, en opinión de Ana Paula Costa, presidenta de la Casa do Brasil de Lisboa, una asociación fundada en 1992 para trabajar en favor de la integración de inmigrantes. “La gente tiene miedo de denunciar, siente inseguridad jurídica y desprotección”, señala. A esa atmósfera hostil ―el 51% de los portugueses cree que debería disminuir el número de brasileños en el país, según el último barómetro de la inmigración de la Fundación Francisco Manuel dos Santos― ha contribuido la política.

“El discurso racista sale del Parlamento hacia la calle y no al revés”, observa Stefani Costa, que considera difícil trabajar en el país siendo periodista brasileña. “Existe un prejuicio creado por el estereotipo de que la brasileña es una mujer fácil. Y eso lo hemos percibido todas en distintos ámbitos como la búsqueda de casa o de empleo”, lamenta Amanda Lima, que llegó a Portugal hace seis años y escribe de inmigración en el histórico Diário de Notícias.

Tras el fulgurante ascenso de la ultraderecha de la mano de André Ventura, fundador de Chega, los mensajes contra los extranjeros han pasado a ser corrientes en los debates en la Asamblea de la República, en los canales de televisión o incluso en carteles electorales. “El giro político hace pensar que todos los inmigrantes son delincuentes e incendia las relaciones con esa lógica de separación entre nosotros y ellos. Además de crear un ambiente muy tóxico, es injusto porque la mayoría de los inmigrantes contribuyen a la construcción del país”, señala Ana Paula Costa.

Protesta de inmigrantes contra la discriminación frente a la Asamblea de la República en Lisboa el pasado 17 de septiembre. Horacio Villalobos (Corbis via Getty Images)

Lo cierto es que el Gobierno actual, en manos de la coalición que lidera Luís Montenegro, ha abrazado el tema migratorio como prioridad. La reforma de todas las leyes relacionadas con los extranjeros ha corrido a una velocidad poco habitual en el país para cualquier otro asunto, a veces con tanta premura que se han sobrepasado las líneas rojas de la Constitución y se han tenido que retocar artículos. Pero el mensaje está ahí. Portugal ya no es un lugar de brazos abiertos, en especial hacia los países lusófonos, cuyos ciudadanos recibían un trato preferencial para instalarse en un país que necesita inmigrantes para su economía.

Paradójicamente el idioma común facilita la integración y también puede espolear el rechazo. Algo que sufren los brasileños en particular, según la periodista Amanda Lima. “No veo este tipo de xenofobia hacia quienes vienen de otros países de habla portuguesa. A nosotros nos dicen que no sabemos hablar portugués y este racismo tiene que ver con un sentimiento nacionalista portugués que teme el empuje de un país más grande como Brasil”, reflexiona.

Las redes están llenas de vídeos donde algún portugués, hombre o mujer, le dice a un brasileño, casi siempre mujer, que no sabe hablar. Puede ocurrir en cualquier tienda, bar o aeropuerto, pero alcanza especial gravedad cuando ocurre en la escuela con niños. El pasado 10 de noviembre un alumno brasileño de 10 años perdió las falanges de dos dedos tras una agresión de otros compañeros en un colegio de Cinfães, en el centro del país. La madre del menor explicó que le habían pillado la mano con una puerta en el baño y que ya había sufrido otros episodios de acoso que la profesora había minimizado cuando ella le informó. Catarina Zuccaro, la abogada de la familia, cree que hubo negligencia en la escuela y también discriminación. “Uno de los niños le decía continuadamente ‘habla portugués, estás hablando brasileño’… el niño es negro y se le señalaba como ‘el brasileño”, informan Carolina de Lima y Lorraine Delorenzo.

En junio de este año, la Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia ha pedido a las autoridades portuguesas más eficacia en el combate de los delitos de odio. Por su parte, el Consulado General de Brasil en Lisboa ha organizado una campaña de sensibilización contra la xenofobia. En opinión de Alexandra Gomide, presidenta de la asociación luso-brasileña UAI, las acciones en positivo son útiles. Gomide pone el ejemplo de Braga, donde residen 20.000 brasileños, la mayor concentración en cifras relativas del país. “Es la ciudad donde están más integrados y tiene que ver con las acciones concretas de respeto y cuidado que ha desarrollado el Ayuntamiento”, elogia.