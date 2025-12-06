Marruecos busca inspiración en el modelo autonómico español ante el reto de ofrecer un autogobierno creíble para el Sáhara

Marruecos está buscando modelos de autogobierno de referencia, entre los que figura el de España, antes de presentar un plan de autonomía para el Sáhara Occidental que sea aceptable para Naciones Unidas. En su resolución del pasado 31 de octubre, el Consejo de Seguridad planteó que “una verdadera autonomía” es el objetivo “más factible” para una solución política del contencioso sobre la antigua colonia española. Rabat se ha apresurado a anunciar una detallada actualización de la propuesta que ofreció a la ONU en 2007, imprecisa y de limitadas competencias, para lo que el rey Mohamed VI ha pedido a los partidos políticos que aporten ideas, como ha requerido la comunidad internacional.

A pesar del proceso de “regionalización avanzada” en vigor desde hace una década, la toma de decisiones sigue estando altamente centralizada en el país magrebí, en una estructura ejecutiva de walis y caids (gobernadores y prefectos) que converge directamente en el Palacio Real. Para la necesaria actualización del plan de autonomía saharaui, Marruecos se está inspirando en experiencias europeas como los estatutos de los territorios de ultramar de Francia o el autogobierno de Escocia e Irlanda del Norte, en el Reino Unido. Pero el modelo de comunidades autónomas españolas ―y en particular, el de Cataluña, el más citado en los medios de comunicación―, está siendo observado con interés preferente como referencia para el Sáhara Occidental, según señalan fuentes diplomáticas en Rabat, a fin de presentar a la ONU un proyecto autonómico genuino.

El plan de Marruecos de 2007 para el Sáhara Occidental concede solo competencias administrativas. El Estado central controla la seguridad, la pesca y la minería, mientras el monarca sigue ostentando directamente atribuciones constitucionales en materia de defensa, relaciones exteriores y asuntos religiosos. Las competencias autonómicas se circunscriben a la fiscalidad local, infraestructuras, transporte, vivienda, educación, sanidad, medio ambiente o empleo, así como a promover el patrimonio cultural saharaui y la lengua hasaní (variedad local del árabe) y constituir una policía local.

“La iniciativa autonómica marroquí responde a estándares internacionales, y sienta las bases para un proyecto viable de autonomía territorial”, sostiene Abdelhamid el Uali, profesor de Derecho Internacional en la Universidad de Casablanca, en una tribuna publicada por el digital Medias24. “Cada régimen autonómico es expresión de las relaciones de fuerza existentes en un momento dado entre las partes implicadas”, precisa este experto en la cuestión del Sáhara.

El estatuto de autogobierno debe ser sometido a referéndum entre la población del Sáhara ―más del 80% de la cual no es originaria del territorio que hasta 1975 fue la provincia española número 53― y además incorporado a la Constitución. En declaraciones al canal de televisión 2M, el ministro de Asuntos Exteriores de Marruecos, Naser Burita, considera que la vía de la autonomía equivale al libre ejercicio del derecho a la autodeterminación.

Mientras el Consejo de Seguridad de la ONU señala la iniciativa autonómica de Marruecos como la más “seria y creíble”, la gobernanza territorial interna parece recentralizarse, en un desfase que puede debilitar las expectativas diplomáticas del reino jerifiano, de acuerdo con un estudio del portal de investigación Le Desk. “La realidad administrativa se aleja [de la descentralización]. Los programas regionales están paralizados (...) por una lógica de recentralización de la ejecución [en aras de la urgencia de los trabajos]”, puntualiza el informe. “Si las actuales regiones no son consideradas aptas para pilotar sus políticas”, se interroga Le Desk, “¿cómo podrán hacerlo las provincias del sur [Sáhara Occidental]?”, en el plan que la ONU ha aceptado como base para negociar una salida política.

Apenas 10 días después de la aprobación de la resolución del Consejo de Seguridad sobre el Sáhara, el Palacio Real convocó, en un gesto inusual, a los líderes de los partidos con representación parlamentaria para poder avanzar “a la mayor brevedad posible” en la actualización de un plan de autonomía detallado. Ausente Mohamed VI del país, en viaje privado en Emiratos Árabes Unidos, los dirigentes políticos fueron recibidos en su nombre por tres de los principales consejeros del monarca: Fuad Alí Himma, Omar Azziman y Tayeb Fassi-Fihri. También asistieron dos de los ministros llamados de soberanía (designados directamente por el rey y no por el primer ministro), el de Exteriores, arquitecto de la negociación de la propuesta sobre autogobierno para el Sáhara, y el de Interior, Abdeluafi Laftit, responsable de la tutela sobre las administraciones territoriales.

Un Estado jacobino

Entre los ciudadanos del país magrebí existe un gran desconocimiento sobre lo que representa jurídica y técnicamente la autonomía del Sáhara y sobre las “concesiones que será necesario hacer” que “no es fortuito”, opina en un artículo editorial Yassin Majdi, director de Tel Quel. “Es el resultado de decenios de exclusión (...) en los que se ha mantenido a los marroquíes al margen de la cuestión (...) y tan solo han sido llamados a defender la causa nacional”, puntualiza Majdi, quien advierte de que para muchos, en alusión a los llamados “unionistas” o partidarios de la anexión, la autonomía implica un riesgo de separatismo. “¿Estamos preparados para el plan de autonomía?”, se pregunta en el mismo semanario el analista Abdelá Turabi. “Desde la independencia [de Francia y España, en 1956], Marruecos ha adoptado un modelo jacobino, centralizado. La regionalización está limitada y la sombra del Estado central planea constantemente sobre el país”, argumenta.

Frente al debate interno en Marruecos, desde Naciones Unidas recordaba hace un mes la urgencia de abrir un proceso negociador entre las partes Staffan de Mistura, enviado especial para el Sáhara Occidental. “Esperamos con impaciencia el contenido de un plan de autonomía desarrollado y actualizado por parte de Marruecos”, aseguró el veterano mediador de la ONU en una de sus raras conferencias de prensa. Al mismo tiempo, recordó que el plan marroquí “es solo un marco que no anticipa el resultado de las negociaciones”.

Desde Tinduf (suroeste de Argelia), el Frente Polisario ―movimiento que defiende la independencia mediante un referéndum de autodeterminación― considera que el Consejo de Seguridad solo ha dado luz verde a buscar “una solución política justa, duradera y mutuamente aceptable que permita la autodeterminación del pueblo del Sáhara Occidental”, y se ha mostrado dispuesto a negociar directamente con Marruecos. También comunicó al secretario general de la ONU, António Guterres, que no se opone a la autonomía, siempre y cuando se someta a consulta popular junto con la opción de la independencia.

Rabat rechaza el diálogo directo con el Frente Polisario y aspira a implicar a Argelia en unas conversaciones regionales en las que la ONU incluye también a Mauritania. Pero desde Argel se descarta un arreglo directo con Rabat sobre el Sáhara en el marco de un acuerdo de reconciliación entre ambos países ―que cortaron las relaciones hace cuatro años―, bajo la pulsión pacificadora de la Administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.