Vuelo MH370

Malasia retoma la búsqueda del vuelo MH370, uno de los mayores misterios de la aviación

La empresa de exploración submarina Ocean Infinity centrará el operativo en un área donde hay “mayor probabilidad” de encontrar restos

Malasia búsqueda del vuelo MH370
Guillermo Abril
Guillermo Abril
Pekín -
El Gobierno de Malasia ha anunciado este miércoles que tiene previsto retomar la búsqueda de los restos del vuelo MH370, cuya desaparición en 2014 sigue siendo uno de los mayores misterios de la aviación. Las operaciones se reanudarán a partir del 30 de diciembre en aguas profundas del Océano Índico Sur por parte de la empresa estadounidense Ocean Infinity, especializada en la búsqueda en fondos marinos, según un comunicado del Ministerio de Transporte malasio citado por la prensa local.

Con el nuevo operativo, Kuala Lumpur trata de dar el enésimo empuje para resolver el enigma y ofrecer respuestas a los familiares de los 227 pasajeros y 12 tripulantes de la aeronave. Casi doce años después siguen sin tener apenas ninguna pista. “Los últimos acontecimientos subrayan el compromiso del Gobierno de Malasia de proporcionar un cierre a las familias afectadas por esta tragedia”, ha afirmado el Ministerio.

Las nuevas operaciones tendrán una duración de 55 días, serán realizadas de forma intermitente, y se centrarán en un área específica “donde existe una mayor probabilidad” de localizar restos de la aeronave, según el comunicado.

El Ejecutivo malasio anunció el año pasado que pretendía reabrir la investigación si contaba con nuevas pruebas convincentes. En marzo de este año firmó un nuevo contrato con la compañía Ocean Infinity por el que esta retomaría la búsqueda en una nueva zona de 15.000 kilómetros cuadrados, pero solo cobraría la tarifa ―70 millones de dólares, unos 60,1 millones de euros― en caso de hallazgo.

La empresa suspendió las exploraciones en abril debido las condiciones meteorológicas adversas. Ocean Infinity ya había llevado a cabo la última misión de búsqueda del avión, que finalizó de forma fallida en 2018.

El vuelo de Malaysia Airlines MH370 despegó el 8 de marzo de 2014 del Aeropuerto Internacional de Kuala Lumpur rumbo a Pekín y, pasados unos 40 minutos, cuando se disponía a adentrarse en territorio vietnamita, su capitán lanzó una última comunicación: “Buenas noches, Malaysian 370″. Poco después, varió el rumbo de forma abrupta y se esfumó, dando origen a uno de los mayores operativos de búsqueda de la historia de la aviación, en la que participaron Malasia, Australia y China. Costó más de 150 millones de dólares, se barrieron 120.000 kilómetros cuadrados, pero se suspendió en 2017 sin resultados.

En 2018, Malasia aceptó una oferta de la empresa de exploración Ocean Infinity para una búsqueda de tres meses: solo pagaría en caso de hallazgo. Se centró en 112.000 kilómetros cuadrados al norte de la zona objetivo original, pero también resultó estéril.

A bordo del Boeing 777, viajaban, entre otros, 153 ciudadanos chinos y 50 malasios, 12 de los cuales formaban parte de la tripulación. En Pekín, el año pasado, cuando se cumplía el décimo aniversario de la tragedia, un grupo de familiares se reunieron en las inmediaciones del Ministerio de Exteriores chino para reclamar respuestas ante las autoridades, y exigir que se retomara la búsqueda. Uno de los presentes aseguraba creer que su hijo estaba aún vivo y regresaría pronto. “Han pasado 10 años. ¿Cuál es la verdad? ¿Se trata de una conspiración política? No sabemos nada”, expresaba Li Shuce.

El paso del tiempo sin resultados tangibles ha alimentado todo tipo de teorías sin fundamento sobre lo que pudo ocurrir. Se han barajado, sin pruebas, la idea de un accidente debido a un fallo técnico; de un siniestro provocado por el piloto, e incluso inverosímiles teorías que hablan de complots rusos, de la CIA o norcoreanos. Hay quien habla hasta de abducciones extraterrestres. En 2018, el informe oficial de las autoridades malasias concluyó que “no se puede determinar con ninguna certeza” las causas de la desaparición del MH370.

Sobre la firma

Guillermo Abril
Guillermo Abril
Guillermo Abril - twitter
Es corresponsal en Pekín. Previamente ha estado destinado en Bruselas, donde ha seguido la actualidad europea, y ha escrito durante más de una década reportajes de gran formato en 'El País Semanal', lo que le ha llevado a viajar por numerosos países y zonas de conflicto, como Siria y Libia. Es autor, entre otros, del ensayo 'Los irrelevantes'.
