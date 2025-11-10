Decenas de heridos, tres de ellos graves, tras chocar dos trenes en Eslovaquia

Unas 800 personas, la mayoría estudiantes, viajaban en los convoyes. Es el segundo accidente ferroviario en el país en un mes

Un total de 79 personas han resultado heridas, tres de ellas de gravedad, en el choque entre dos trenes ocurrido en Eslovaquia en la noche del domingo, según ha informado este lunes el Ministerio de Sanidad. La vida de dos de los heridos corre peligro. La colisión se produjo a 20 kilómetros de Bratislava entre dos trenes de pasajeros que se dirigían a la capital eslovaca. Unas 800 personas, en su mayoría estudiantes, viajaban en los dos convoyes.

Se trata del segundo accidente de ferrocarril en Eslovaquia en apenas un mes. El pasado 13 de octubre, medio centenar de personas resultaron heridas en la colisión frontal de dos trenes rápidos en la localidad de Roznava, en el sureste del país. El primer ministro, Robert Fico, ha convocado para este lunes una reunión de urgencia del Gobierno tras la que se informará sobre la adopción de medidas.

En el dispositivo de socorro participaron 15 ambulancias, además de 60 policías y 70 bomberos. Aunque aún no se han hecho oficialmente públicas las causas del accidente, la compañía estatal de ferrocarriles, ZSSK, ha comunicado que uno de los trenes se saltó un semáforo en rojo.

“Uno de los trenes se encontraba en un lugar donde no debía estar. No voy a adelantar las conclusiones de la investigación, pero es evidente que ese tren se saltó un semáforo en rojo”, ha declarado Ivan Bednárik, director general de ZSSK. Ese convoy salió equivocadamente de una parada y fue embestido por detrás, a una velocidad de 100 kilómetros por hora, por otro tren que circulaba por la misma vía, explicó Bednárik.