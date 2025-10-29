Ir al contenido
_
_
_
_
Internacional
En directo
24 fotos
Huracán 'Melissa'

El paso del huracán ‘Melissa’ por Jamaica y Cuba, en imágenes

El fenómeno ha tocado tierra en Cuba este miércoles por la mañana con categoría 4 (de cinco) y vientos sostenidos de más de 200 kilómetros por hora. Al llegar a tierra, ha caído a categoría 3

El País
El País
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en Bluesky
Compartir en Linkedin
Copiar enlace
Ir a los comentarios
_
_