24 fotosHuracán 'Melissa'El paso del huracán 'Melissa' por Jamaica y Cuba, en imágenes El fenómeno ha tocado tierra en Cuba este miércoles por la mañana con categoría 4 (de cinco) y vientos sostenidos de más de 200 kilómetros por hora. Al llegar a tierra, ha caído a categoría 3El País29 oct 2025 - 11:41CETCalles inundadas en Santiago, Cuba por las intensas lluvias generadas por el huracán Melissa.Norlys Perez (REUTERS)Personas se mantienen al interior de sus casas por las calles inundadas en Puerto Príncipe (Haití).Odelyn Joseph (AP)Vista aérea de las inundaciones en Santa Elizabeth (Jamaica) el 29 de octubre.Maria Alejandra Cardona (REUTERS)Un hombre revisa su casa entre los escombros de árboles derribados por el huracán Melissa.Matias Delacroix (AP)Personas caminan entre los escombros de un muro tras el paso del huracán Melissa, en Santiago de Cuba.Alexandre Meneghini (REUTERS)El paso de Melissa por la costa cubana provocó fuertes afectaciones a las viviendas de Santiago de Cuba.Ernesto Mastrascusa (EFE)Drone view of a traffic jam and flooding after Hurricane Melissa made landfall in St Elizabeth, Jamaica, October 29, 2025. REUTERS/Maria Alejandra CardonaMaria Alejandra Cardona (REUTERS)Vista aérea de las estructuras y embarcaciones dañadas tras el paso en Jamaica.Maria Alejandra Cardona (REUTERS)Vecinos de Santa Cruz (Jamaica) caminan entre los restos de su casa tras el paso del huracán.Matias Delacroix (AP)Un perro camina bajo la lluvia antes del impacto de Melissa en Cuba.Ernesto Mastrascusa (EFE)Dane Sedon realiza tareas de limpieza tras las fuertes lluvias que impactaron Jamaica este viernes.Octavio Jones (REUTERS)Un hombre camina entre los árboles que cayeron por las fuertes precipitaciones en Santiago (Cuba), este miércoles.Alexandre Meneghini (REUTERS)Una mujer mira desde el interior de una casa los estragos del huracán en Alligator Pond (Jamaica) el 29 de octubre. Octavio Jones (REUTERS)Personas se protegen de la lluvia este martes, ante el incremento de precipitaciones por Melissa, en Cuba.Ernesto Mastrascusa (EFE)Un hombre camina bajo la lluvia en Cañizo, una localidad aledaña a Santiago de Cuba, este miércoles.Ramón Espinosa (AP/LaPresse)Imagen de satélite del huracán 'Melissa' sobre el mar Caribe, el 27 de octubre.CSU/CIRA & NOAA (via REUTERS)Un grupo de personas duerme en una escuela convertida en refugio en Haití, este miércoles. Patrice Noel (REUTERS)Gasolinera dañada por el huracán 'Melissa' en Montego Bay, Jamaica, este miércoles.CONTACTO vía Europa Press (CONTACTO vía Europa Press)Varias personas caminan por una carretera durante el paso del huracán 'Melissa' en Rocky Point, Jamaica, el martes.Matias Delacroix (AP)Una mujer, que carga un colchón bajo la lluvia, es evacuada antes de la llegada del huracán 'Melissa' en Cañizo, una comunidad de Santiago de Cuba, el martes.Ramon Espinosa (AP)Una persona camina frente a una casa afectada por el paso del huracán Melissa el martes, en Kingston (Jamaica).Rudolph Brown (EFE)Un grupo de personas duerme en una escuela convertida en refugio en Haití, este miércoles. Patrice Noel (REUTERS)Las olas rompen en Kingston, Jamaica, mientras el huracán Melissa se acercaba, el martes. Matias Delacroix (AP)Dos hombres cubren un automóvil para protegerlo del huracán 'Melissa', el martes.Norlys Perez (REUTERS)