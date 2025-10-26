Ir al contenido
_
_
_
_
Internacional
En directo
Reino Unido

La policía británica detiene al inmigrante condenado por agresión sexual liberado por error

La alerta de un ciudadano lleva a la policía a la detención del fugitivo etíope en el barrio londinense de Finsbury Park

Rafa de Miguel
Rafa de Miguel
Londres -
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en Bluesky
Compartir en Linkedin
Copiar enlace
Ir a los comentarios

La policía británica ha arrestado este domingo en el barrio londinense de Finsbury Park a Hardush Gerberslasie Kebatu, el inmigrante etíope cuya agresión sexual a una menor provocó en septiembre las violentas manifestaciones de vecinos, jaleados por la ultraderecha, en la localidad de Epping.

Después de ser condenado a 12 meses de prisión, el Gobierno británico tenía previsto deportar a Kebatu a su país de origen. La última reforma legal en el Reino Unido en materia de inmigración irregular permite enviar de vuelta a los delincuentes extranjeros si han cumplido ya un tercio de su condena.

Sin embargo, cuando el viernes se activó el protocolo por el que iba a ser transferido a un centro de inmigrantes para su posterior deportación, el error de un funcionario de prisiones provocó la liberación del detenido, que emprendió rumbo hacia Londres para perderse en las calles de la capital.

Tres cuerpos de policía pusieron en marcha una gran operación contra el reloj para localizar y arrestar a Kebatu, presionados por el primer ministro, Keir Starmer, y el ministro de Justicia, David Lammy, que mostraron su irritación por el error y exigieron la detención inmediata del fugitivo.

“Ahora debemos asegurarnos de que algo así no vuelva a ocurrir”, ha dicho Starmer después de ser informado de la detención. “Hemos ordenado que se abra una investigación para averiguar qué ocurrió”, ha añadido.

El funcionario responsable del error se halla suspendido, pero la chapuza ha provocado un escándalo político utilizado a conciencia por el Partido Conservador y por la ultraderecha populista de Nigel Farage para arremeter contra el Gobierno y agitar el debate de la inmigración irregular.

Fue la alerta de un ciudadano, que reconoció al fugitivo, la que ha llevado a la policía a su detención. Antes, las autoridades habían hecho público un video del fugitivo, que vestía un chándal gris y llevaba una bolsa de plástico, para facilitar su localización.

El episodio ha sacado los colores a un Gobierno laborista que ha alardeado de mano dura con la inmigración irregular y de ser más eficaz en esta materia que los conservadores.

Se ha producido días después de que se conociera que un inmigrante iraní que fue devuelto a Francia por el Reino Unido, en aplicación del nuevo pacto de deportaciones e intercambios de ambos países, regresó a territorio británico un mes después a bordo de una pequeña embarcación que cruzó el canal de la Mancha.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Añadir usuarioContinuar leyendo aquí

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

¿Por qué estás viendo esto?

Flecha

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.

Sobre la firma

Rafa de Miguel
Rafa de Miguel
Es el corresponsal de EL PAÍS para el Reino Unido e Irlanda. Fue el primer corresponsal de CNN+ en EE UU, donde cubrió el 11-S. Ha dirigido los Servicios Informativos de la SER, fue redactor Jefe de España y Director Adjunto de EL PAÍS. Licenciado en Derecho y Máster en Periodismo por la Escuela de EL PAÍS/UNAM.
Mis comentariosNormas
Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos

Más información

Una prisión británica libera por error al inmigrante de Epping condenado por agresión sexual

Rafa de Miguel | Londres
Inmigracion Reino Unido

Un tribunal de apelación del Reino Unido anula la orden de desalojo del hotel con inmigrantes

Rafa de Miguel | Londres

Archivado En

Recomendaciones EL PAÍS
EL PAÍS Vinos
colecciones
Elegancia en blanco y negro
Elegancia en blanco y negro
colecciones
Dominio de Bornos: un tinto joven, brillante y aromático
Dominio de Bornos: un tinto joven, brillante y aromático
colecciones
Palacio de Bornos: un vino blanco que destaca por su elegancia, complejidad y carácter
Palacio de Bornos: un vino blanco que destaca por su elegancia, complejidad y carácter
colecciones
Compra ya. Te lo llevamos donde estés
Compra ya. Te lo llevamos donde estés
Recomendaciones EL PAÍS
Centros
cursosonline
Máster en Inteligencia Artificial aplicada a Marketing y Ventas
Máster en Inteligencia Artificial aplicada a Marketing y Ventas
cursosonline
Máster Universitario en Gestión de Proyectos / Project Management
Máster Universitario en Gestión de Proyectos / Project Management
cursosonline
Máster en Nutrición y Salud & Coaching, Inteligencia Emocional y PNL
Máster en Nutrición y Salud & Coaching, Inteligencia Emocional y PNL
cursosonline
Máster Universitario en Neuropsicología Clínica
Máster Universitario en Neuropsicología Clínica
Recomendaciones EL PAÍS
Centros
cursosonline
DIRECTORIO DE CENTROS DE FORMACIÓN
DIRECTORIO DE CENTROS DE FORMACIÓN
cursosonline
Curso Superior de Contabilidad Financiera
Curso Superior de Contabilidad Financiera
cursosonline
Máster de Diseño Gráfico y de Interiores
Máster de Diseño Gráfico y de Interiores
cursosonline
Licenciatura en Arquitectura de Interiores
Licenciatura en Arquitectura de Interiores
_
_