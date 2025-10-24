Estados Unidos anuncia un nuevo ataque con seis muertos contra una narcolancha en el Caribe

El Gobierno de Estados Unidos ha anunciado un nuevo ataque contra una supuesta narcolancha en aguas internacionales en el Caribe, en el que han muerto seis personas. El golpe es el primero del que se tiene noticia en el Caribe desde que Estados Unidos anunciase el miércoles dos ataques en el Pacífico, que ampliaban la campaña militar estadounidense contra el narcotráfico en América.

En un mensaje publicado en la red social X, el secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, puntualizó que el nuevo ataque es el primero perpetrado durante la noche desde que comenzó la campaña el 2 de septiembre. Ninguno de los ocupantes de la supuesta narcolancha ha sobrevivido.

Según el jefe del Pentágono, la embarcación formaba parte del operativo del Tren de Aragua, una banda delictiva venezolana a la que Estados Unidos incluyó en febrero en su lista de organizaciones terroristas extranjeras.

El presidente estadounidense, Donald Trump, se ha jactado en diversas ocasiones del “éxito” de la campaña, en el que han quedado hundidas casi una decena de embarcaciones y han muerto más de una treintena de personas, y ha asegurado que la próxima fase de la operación se desarrollará por tierra, aunque no ha precisado cómo ni dónde.