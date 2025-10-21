Biden finaliza la radioterapia contra el cáncer de próstata

El expresidente de Estados Unidos Joe Biden concluyó el lunes su tratamiento de radioterapia contra el cáncer de próstata, que padece desde 2023 y que presentó metástasis el pasado mayo, cuatro meses después de dejar la Casa Blanca.

El expresidente Biden, de 82 años, había iniciado las sesiones el pasado 11 de octubre y medios locales indicaron que estas podían prolongarse hasta cinco semanas. Pero el expresidente tocó una campana ayer en el centro Penn Medicine, de Pensilvania, como señal de que había finalizado su última sesión, según un video publicado en Instagram por su hija Ashley Biden. La hija del exmandatario demócrata agradeció a los médicos y enfermeras la atención que ha recibido su padre durante su tratamiento.

Un portavoz de Biden declaró a la cadena ABC News que no está claro, por el momento, si el ex jefe de Estado necesitará continuar con la radioterapia. El cáncer de próstata de Biden fue detectado en 2023 durante un chequeo rutinario y, según su equipo médico, se trató de un tumor localizado y de crecimiento lento. En aquel momento, los galenos del exmandatario señalaron que el pronóstico era positivo y que no se habían detectado signos de metástasis.

Esta no es la primera vez que Biden lucha contra el cáncer. Un portavoz de la familia filtró en septiembre la noticia de que el expresidente se había sometido “recientemente” a una intervención quirúrgica para extirpar células cancerosas de su piel y se estaba recuperando bien. Previamente, Biden se sometió a la extirpación de un carcinoma cutáneo en el pecho que le fue detectado durante un examen médico rutinario, mientras ocupaba la presidencia.

Durante su presidencia (2021-2025), el Partido Republicano usó el tema de la salud física y la agudeza mental de Biden de forma recurrente. El punto álgido se alcanzó en junio de 2024, tras un debate como candidato presidencial con Donald Trump, en el que se mostró errático y titubeante en varias ocasiones. Finalmente, Biden puso fin a su candidatura a la reelección en julio de 2024.

Biden era la persona de edad más avanzada elegida presidente, cuando ganó las presidenciales de 2020. Ese récord fue superado el año pasado, cuando Trump, ahora de 79 años, fue elegido presidente. Desde que dejó el cargo, Biden ha mantenido un perfil discreto, con escasas apariciones públicas.