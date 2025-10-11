Ir al contenido
_
_
_
_
Internacional
En directo
Joe Biden

Biden se someterá a cinco semanas de radioterapia para combatir su cáncer de próstata

El expresidente de Estados Unidos combinará las sesiones de radiación con un tratamiento hormonal

EFE
Washington -
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en Bluesky
Compartir en Linkedin
Copiar enlace
Ir a los comentarios

El expresidente de Estados Unidos Joe Biden, de 82 años, se someterá a radioterapia en una nueva de su tratamiento por cáncer, según informó este sábado el portal NBC. Un portavoz del exmandatario informó a la cadena de que la radioterapia formará parte de un “plan de cuidados” contra el agresivo cáncer de próstata, con metástasis en los huesos, cuyo diagnóstico fue hecho público el pasado mes de mayo. Las sesiones de radiación durarán cinco semanas y se combinarán con un tratamiento hormonal, según detalló el portavoz.

A principios de septiembre, se conoció que Biden se sometió recientemente a una operación para quitarle células cancerígenas de la piel. Biden dejó la Casa Blanca el pasado enero como el presidente estadounidense de mayor edad en el cargo. Durante su mandato se cuestionó su aptitud para continuar en la posición debido a su edad y su salud.

En febrero de 2023, a Biden se le extirpó una lesión cancerosa en el pecho en una operación exitosa, tras la cual el entonces médico de la Casa Blanca aseguró que no se requería tratamiento adicional. A inicios de 2024, el médico personal de Biden le declaró apto para continuar en la posición tras un examen físico.

El expresidente demócrata abandonó la carrera por la reelección a mediados de 2024 y apoyó la candidatura de su vicepresidenta, Kamala Harris, quien fue derrotada en las urnas por Donald Trump.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Añadir usuarioContinuar leyendo aquí

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

¿Por qué estás viendo esto?

Flecha

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.

Mis comentariosNormas
Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos

Más información

Joe Biden cáncer

Joe Biden se somete a una operación para extirparle células cancerosas de la piel

Reuters / El País | Washington

Extirpado con éxito un carcinoma a Joe Biden

Macarena Vidal Liy | Washington

Archivado En

Recomendaciones EL PAÍS
EL PAÍS Vinos
colecciones
EL PAÍS selecciona los mejores vinos
EL PAÍS selecciona los mejores vinos
colecciones
Tres grandes nombres del vino de alta gama
Tres grandes nombres del vino de alta gama
colecciones
Vinos infalibles que transmiten el carácter de su territorio
Vinos infalibles que transmiten el carácter de su territorio
colecciones
Compra ya. Te lo llevamos donde estés
Compra ya. Te lo llevamos donde estés
Recomendaciones EL PAÍS
Cursos
cursos
MBA en Dirección de Proyectos de Decoración de Interiores en Espacios Comerciales de Diseño
MBA en Dirección de Proyectos de Decoración de Interiores en Espacios Comerciales de Diseño
cursos
Máster en Administración de Negocios con Concentración en Inteligencia Artificial
Máster en Administración de Negocios con Concentración en Inteligencia Artificial
cursos
Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
cursos
Curso Superior de Diseño Gráfico y 'Motion Graphics'
Curso Superior de Diseño Gráfico y 'Motion Graphics'
Recomendaciones EL PAÍS
Centros
cursosonline
DIRECTORIO DE CENTROS DE FORMACIÓN
DIRECTORIO DE CENTROS DE FORMACIÓN
cursosonline
Curso Superior de Contabilidad Financiera
Curso Superior de Contabilidad Financiera
cursosonline
Máster de Diseño Gráfico y de Interiores
Máster de Diseño Gráfico y de Interiores
cursosonline
Licenciatura en Arquitectura de Interiores
Licenciatura en Arquitectura de Interiores
_
_