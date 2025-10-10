La ruptura de la coalición de Gobierno en Japón deja en el aire el nombramiento de Sanae Takaichi como primera ministra

El partido budista Komeito anuncia su salida del Ejecutivo tras un cuarto de siglo de alianza con el PLD por el corte conservador de su nueva líder

La formación budista Komeito ha anunciado este viernes que romperá su coalición con el gobernante Partido Liberal Democrático de Japón (PLD) tras 26 años aliados, una salida que pone en peligro el nombramiento como primera ministra de Sanae Takaichi, recién elegida como líder del PLD. Los números no salen.

La decisión, anunciada por el líder de la formación budista en una rueda de prensa, Tetsuo Saito, llega después de días de roces por las posturas conservadoras de Takaichi —tiene a la británica Margaret Thatcher como uno de sus referentes históricos— y su inclusión en su nueva directiva de un parlamentario salpicado por un escándalo de financiación irregular en su nueva directiva.

La ruptura puede afectar a la esperada elección de la japonesa como primera ministra, ya que el PLD gobierna en minoría junto a Komeito y no cuenta con los apoyos suficientes en el Parlamento para asegurar su nombramiento.