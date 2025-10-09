Ir al contenido
Bélgica desmantela una célula yihadista que quería atentar contra el primer ministro

La Fiscalía cree que el grupo planeaba un ataque con un dron cargado de explosivos

María R. Sahuquillo
María R. Sahuquillo
Bruselas -
La Fiscalía federal belga ha informado este jueves de que ha desmantelado una célula yihadista que planeaba atentar contra políticos belgas. El primer ministro, Bart de Wever, estaba entre los objetivos, según ha informado la prensa belga. La policía ha detenido a tres jóvenes en la ciudad portuaria de Amberes sospechosos de planear y preparar atentados. “Hay indicios de que la intención era llevar a cabo un atentado terrorista de inspiración yihadista contra políticos”, ha informado la Fiscalía en un comunicado.

El caso se suma a una creciente ola de actos delictivos y al fortalecimiento de las bandas criminales en Bélgica. Bruselas, donde cada año aumenta el número de tiroteos, tiene catalogadas 16 zonas especialmente peligrosas.

En el caso hecho público este jueves, las autoridades hallaron en el registro de la casa de uno de los sospechosos un artefacto casero que puede tener explosivos; también se encontró una bolsa con bolas de acero que podrían servir como metralla. En el domicilio de un segundo sospechoso se encontró una impresora 3D, que la Fiscalía cree que se utilizó para fabricar piezas para el atentado. “Hay indicios también de que la intención era construir un dron para enganchar una carga”, dicen las autoridades belgas.

