Trump ordena interrumpir los contactos diplomáticos con el chavismo en plena crisis militar con Venezuela

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha ordenado interrumpir todo contacto diplomático con Venezuela. El republicano ha pedido a su enviado especial para el país sudamericano, Richard Grenell, que detenga cualquier acercamiento con el chavismo, así como las conversaciones con el presidente Nicolás Maduro, según fuentes gubernamentales citadas este lunes por The New York Times.

La orden, dada por Trump el jueves pasado, llega en plena escalada de la tensión con el Gobierno bolivariano. Y abona el terreno para un recrudecimiento de la ofensiva de Estados Unidos contra Venezuela.

El republicano anunció el domingo que estaba listo para dar un paso más, tras un mes de operaciones extrajudiciales a supuestas narcolanchas provenientes del país sudamericano. “Veremos en qué consiste la fase dos”, dijo Trump a los periodistas, sin dar más detalles. Al rato, en un acto de conmemoración del 250º aniversario de la Marina, indicó que se plantea convertir la operación contra los carteles en una ofensiva por tierra, una posibilidad que ya había avanzado antes.

El viernes, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, anunció un nuevo ataque militar extrajudicial frente a las costas venezolanas contra una lancha que supuestamente transportaba drogas. El Ejército de Estados Unidos mató a sus cuatro tripulantes. Hegseth los calificó de “narcoterroristas”, sin aportar más pruebas que un vídeo del momento en el que la embarcación salta por los aires.

Es el cuarto ataque conocido en las últimas semanas, y Washington aún no ha aportado evidencias en ninguno de ellos de quiénes viajaban a bordo de esas lanchas o qué mercancía transportaban. Al menos 21 personas han muerto en esas operaciones, para las que Trump entiende que no necesita de la autorización de los tribunales ni del Congreso al considerarlas actos de una “guerra” declarada por él mismo al tráfico de drogas desde Venezuela. La ofensiva también va contra Maduro, al que considera líder de dos organizaciones criminales que están en la lista del Departamento de Estado de “organizaciones terroristas designadas”: el Tren de Aragua y el Cartel de los Soles.

50 millones de recompensa

En agosto, el Departamento de Justicia dobló la recompensa, hasta 50 millones de dólares (casi 43 millones de euros), que ofrece el Gobierno estadounidense por cualquier pista que conduzca a la detención del presidente venezolano, que el año pasado se atribuyó un triunfo electoral frente al opositor Edmundo González sin aportar pruebas fehacientes de esa victoria, puesta en duda por buena parte de la comunidad internacional y, también, por Washington.

El jueves pasado, Trump envió una notificación al Congreso en la que comunicaba que el país Estados Unidos se halla en mitad de un “conflicto armado” con los cárteles de droga, a cuyos miembros considera “combatientes ilegales”.

Fuentes militares estadounidenses citadas por el Times afirman que la Administración de Trump ha elaborado múltiples planes militares para una escalada. Eso incluye forzar la salida del poder de Maduro y, por tanto, un cambio de régimen en Caracas. El mayor promotor de esa idea en la Casa Blanca es Marco Rubio, secretario de Estado y asesor de seguridad nacional, que considera a Maduro un líder “ilegítimo” y un “fugitivo de la justicia”, después de que en marzo de 2020 un gran jurado de Nueva York lo imputara, durante el primer mandato de Trump, por su presunta participación en una conspiración de narcoterrorismo y tráfico internacional de cocaína.

Grenell, que además de enviado especial a Venezuela fue nombrado por Trump al frente del Kennedy Center, templo de la música y la ópera en Washington que la Casa Blanca quiere hacer un órgano MAGA (Make America Great Again), se estrenó en el cargo con un mensaje en X en enero pasado que decía: “La diplomacia está de vuelta. Hablar es una táctica”. A tenor de las órdenes que ha recibido del presidente de Estados Unidos, Grenell la diplomacia se ha ido por donde vino.