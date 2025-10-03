Alemania cierra temporalmente el aeropuerto de Múnich ante el avistamiento de drones

La suspensión de operaciones en el segundo mayor aeropuerto del país obliga a dejar en tierra a alrededor de 3.000 personas de 17 vuelos

El avistamiento de drones obligó el jueves por la noche al aeropuerto de Múnich, en el sur de Alemania, a interrumpir temporalmente las operaciones, lo que impidió a 17 vuelos despegar, en tanto que otros 15 que debían aterrizar fueron desviados a otros cuatro aeropuertos (Stuttgart, Núremberg, Viena y Fráncfort), según informó la gestora del aeródromo, el segundo más grande de Alemania tras el de Fráncfort, en un comunicado este viernes.

“En la noche del 2 de octubre, el servicio alemán de control de tráfico aéreo (DFS) restringió y posteriormente interrumpió las operaciones de vuelo en el aeropuerto de Múnich a partir de las 22.18 debido a varios avistamientos de drones, indicó.

Las autoridades del aeropuerto han tenido que atender a unas 3.000 personas que se han quedado en tierra, instalando camas plegables y proporcionando mantas, bebidas y comestibles. La situación se normalizó por la mañana, a juzgar por los despegues y aterrizajes que tuvieron lugar a las horas previstas, según el panel de anuncios en la página del aeropuerto, en el que rige una prohibición de vuelos nocturnos para el tráfico regular de pasajeros entre medianoche y las cinco de la mañana.

La interrupción del tráfico aéreo en la capital del Estado de Baviera se produce tras los recientes incidentes con drones en países como Polonia, Rumania o Dinamarca, que esta semana ha acogido la cumbre de líderes de la Unión Europea, tras la que la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, ha defendido la construcción de un escudo antidrones para proteger a todo el continente de las incursiones de drones y cazas rusos.

Agentes de la policía regional y federal vigilaron la zona y buscaron objetos voladores o sospechosos, pero sin éxito. También se desplegó un helicóptero policial, según la cadena de televisión NTV. El cierre temporal del aeropuerto se produjo en un momento en el que se celebra el Oktoberfest en la capital bávara, la mayor fiesta de la cerveza del mundo que atrae a decenas de miles de alemanes y turistas cada día, y que tuvo que ser cerrado el miércoles durante ocho horas debido a una amenaza de bomba.

El director general de la Asociación de Aeropuertos Alemanes (ADV), Ralph Beisel, declaró a los medios alemanes que el incidente demuestra una vez más lo vulnerable que es la aviación frente a vuelos ilegales de drones. “La aviación necesita competencias claras y un sistema eficaz de detección y defensa contra drones”, dijo, según NTV.