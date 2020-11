El último deseo de Georgia antes de morir: en lugar de mandarme flores, no votéis a Trump

Georgia May Adkins, en una imagen difundida en un vídeo de homenaje tras su muerte.

Antes de morir, una estadounidense de 93 años dejó una indicación clara a sus deudos: no quería que llevaran flores a su funeral. En lugar de eso, les pedía que no votasen a Trump en las elecciones que, por solo unos meses, Georgia May Adkins se ha perdido.

Adkins murió a consecuencia de un inctus el pasado 28 septiembre en un hospital de Saint Paul, una ciudad cercana a la más poblada de Minesota, Mineápolis. Dos necrológicas publicadas en un diario local, el St. Paul Pioneer Press, detallaban lo que la mujer había estipulado: quería ser incinerada y que se la recordase en un funeral en una iglesia luterana el día 18 de octubre. Indicaba también una petición a sus amigos y familiares: que no gastaran en floristerías.

"En lugar de flores, Georgia prefería que no votéis a Trump", mencionaba el obituario, publicado el pasado día 11 de octubre, que también advertía que no se celebraría ningún encuentro con los asistentes tras las honras, que es habitual en EE UU, para evitar la exposición al coronavirus.

Según recoge el diario, el obituario se ha compartido miles de veces en Facebook, donde ha recibido todo tipo de comentarios de partidarios y detractores del candidato republicano a la reelección. "Sabia y maravillosa mujer", la llamaban en Reddit. "Esto solo demuestra que los impuestos se acaban con la muerte (en algún momento)", añadía otro usuario del portal en tono agrio.

Una de sus nietas, Amber Westman, ha alabado en Facebook el gesto de su abuela. "Fue una mujer intensa, y lo seguirá siendo gracias a su legado", apuntó. Georgia May Adkins, linotipista de profesión, dos veces viuda, no verá ya si los votos de Amber, sus otros 16 nietos y sus cuatro hijos sirven para derrotar en las urnas a Donald Trump este 3 de noviembre.