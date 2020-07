Más de 100 millones de libras para que las personas sin hogar no tengan que volver a las calles tras la pandemia

"Todo el mundo dentro" ("Everyone in", en el original en inglés) es el nombre de una campaña del Gobierno británico para permitir a sus ciudadanos sin hogar que, al igual que el resto de la población, permanecieran confinados durante la pandemia de coronavirus. Las medidas se sustanciaron en darles un techo en hoteles y los más económicos bed and breakfasts del país, pero con su reapertura el próximo 4 de julio, muchos de ellos habrían terminado nuevamente en las calles.

Ahora, una iniciativa del Gobierno puede evitar que muchos de ellos tengan que volver a dormir de nuevo al raso. El ejecutivo ha destinado una partida de 105 millones de libras (unos 116 millones de euros al cambio) para que los ayuntamientos del país provean de techo a los sin hogar. La iniciativa no pretende ser más que un alivio temporal a un problema que precisa de actuaciones más estructurales, según recoge la cadena BBC.

El Gobierno calcula que unas 14.500 personas se beneficiaron de las medidas de protección durante el comienzo del confinamiento. Miles de ciudadanos sin hogar fueron trasladados a habitaciones aisladas, muchas de ellas en hoteles. Según la BBC, tres cuartas partes de las personas beneficiarias siguen alojadas temporalmente en estos establecimientos, aunque algunos han vuelto a dormir en las calles.

Los ayuntamientos podrán prorrogar los contratos que firmaron con los hoteles, o también acordar otros con residencias universitarias o albergues, según deseen, porque podrán destinar libremente las asignaciones de dinero como mejor consideren para enfrentar el problema. La mayor parte de la partida presupuestaria es nueva, si bien 20 millones de libras proceden de los presupuestos gubernamentales para mitigar la situación de las personas sin hogar en Inglaterra. También las naciones de Gales, Escocia e Irlanda del Norte recibirán un dinero extra.

Antes de la medida, varias organizaciones de caridad habían alertado del surgimiento del problema. La directora de los servicios para personas sin hogar de la organización St. Mungos ha asegurado a la cadena británica que ya han empezado las conversaciones para planificar la salida de estos ciudadanos. "Tenemos por delante semanas, meses como mucho, para encontrar soluciones alternativas".