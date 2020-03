La crisis del coronavirus obra un récord mundial de vuelo sin escalas

Le 14/03 #AirTahitiNui a effectué son 1er vol CDGPPT via #Vancouver ! Les prochains vols transiteront par Pointe-à-Pitre. La compagnie maintient et garantit la continuité territoriale entre la #PolynésieFrançaise et la Métropole ✈️



📷 : ©@eyetrapperyvr (Instagram) pic.twitter.com/LvWEKDP54t