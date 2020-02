¿Cómo funciona el proceso de primarias en Estados Unidos?

La elección de los candidatos presidenciales en Estados Unidos que aparecerán en la papeleta de noviembre es un proceso complejo. Los comités nacionales de los partidos demócrata y republicano deciden qué tipo de proceso van a utilizar para elegir a su nominado en cada Estado: los caucus o las primarias. Los votos se traducen en delegados de cada Estado. El objetivo de los precandidatos es acumular el mayor número de delegados para tener asegurada la nominación final en la convención nacional. Los demócratas empiezan esta carrera interna el lunes 3 de febrero en Iowa con el exvicepresidente Joe Biden como favorito.

¿‘Caucus’ o primarias?

Los caucus son asambleas ciudadanas convocadas por los partidos en ciudades, distritos o condados, donde los votantes eligen a mano alzada su candidato a convertirse en delegado. Suelen participar los ciudadanos más comprometidos políticamente, ya que implica desplazarse a un lugar que no suele estar cerca de su domicilio.



En las primarias, en cambio, la votación es secreta y con un horario definido. Esto provoca que haya una mayor afluencia de votantes, pero de un perfil menos activista. Para estas elecciones, por ejemplo, seis Estados han cambiado de caucus a primarias.



¿Quiénes pueden votar?

Depende. En los caucus, todos; pero en las primarias hay cuatro modalidades diferentes: abiertas, cerradas, semiabiertas y semicerradas.



En las abiertas, todo el que esté registrado para votar puede participar, aunque no esté afiliado a ningún partido. Las cerradas obligan a que la persona esté inscrita en el partido. En las semiabiertas, el partido decide si deben ser militantes o no y el votante debe solicitar la papeleta electoral específica de una formación. En las semicerradas, deben hacer lo mismo, pero no hay obligación de estar inscrito en un partido.

¿Qué hacen los delegados?

En el proceso de primarias se define cuántos delegados apoyarán a los candidatos en las convenciones nacionales de ambos partidos. El número de delegados varía según cada Estado, pero en total los demócratas cuentan con 3.979 y los republicanos, con 2.472. Para que un candidato obtenga delegados debe contar con al menos el 15% del apoyo.



¿Cómo se reparten estos delegados?

El Partido Demócrata emplea el método proporcional. El Partido Republicano también, pero solo en algunos Estados. En otros utilizan el método winner-take-all. Es decir, el candidato con más votos se lleva todos los delegados asignados en ese territorio. Los Estados que emplean este modelo son Florida, Ohio o Montana, entre otros.



¿Por qué es tan importante el Estado de Iowa?

Iowa, en el interior del país, da el pistoletazo de salida mañana mismo a este ciclo electoral. Desde 1972, es el primer Estado en celebrar un caucus y desde entonces su alcance e importancia han ido en aumento. Para los ganadores, el impulso mediático es indudable.

¿Qué es el supermartes?

Es el día en el que coinciden más primarias y caucus en el calendario electoral, dando a conocer los resultados de la elección de delegados en al menos 14 Estados. El martes 3 de marzo (así ha caído el supermartes este año) hay 1.357 delegados en juego para ambos partidos, un tercio del total.



¿Qué es un superdelegado?

En las convenciones nacionales, cuando se determina el candidato final que va a representar a cada partido en la lucha por la Casa Blanca, los delegados de ambas formaciones votarán según la voluntad de aquellos que previamente participaron en el proceso en los diferentes Estados.

En esta fase aparece una nueva figura: los superdelegados. Suelen ser funcionarios de cada partido, pero puede haber algún político. Los superdelegados demócratas (718) tienen libertad para votar a quien quieran, lo que les da un peso mayor porque pueden inclinar la balanza entre los finalistas. Los superdelegados republicanos (150), sin embargo, deben votar al candidato que obtuvo más apoyo en cada Estado.