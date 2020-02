La Autoridad Palestina rompe relaciones con Israel y EE UU tras el plan de paz de Trump

La Autoridad Palestina ha roto relaciones con Estados Unidos e Israel, incluidas las que afectan a la seguridad, tras rechazar el plan de paz para Oriente Próximo presentado esta semana por el presidente de EE UU, Donald Trump. El llamado acuerdo del siglo —un nombre rimbombante para un plan que desde el comienzo provocó el rechazo conjunto de todas las facciones palestinas— concede a Israel demandas históricas, como la perpetuación de los territorios ocupados, y somete a condiciones difíciles la creación de un Estado propio palestino. "Hemos informado a Israel y Estados Unidos de que no habrá ninguna relación con ellos, incluido el ámbito de la seguridad", ha dicho Mahmud Abbas, presidente de la Autoridad Palestina, en una comparecencia en el marco de la cumbre extraordinaria de la Liga Árabe celebrada en El Cairo, la capital de Egipto. Ni Israel ni EE UU han respondido de momento a las palabras de Abbas.

Israel y las fuerzas de seguridad de la Autoridad Palestina han cooperado durante mucho tiempo en áreas de vigilancia de la Cisjordania ocupada, bajo control palestino. La Autoridad Palestina también tiene acuerdos de cooperación de inteligencia con la CIA.

"El acuerdo queda totalmente rechazado. No hay lugar en la mesa de negociaciones para ninguna parte de este acuerdo", ha recalcado Abbas, quien ha declarado que la Autoridad Palestina sigue apostando por un proceso de paz siempre y cuando esté regulado por "un mecanismo internacional" y no solo a través de Washington.

El presidente de la Autoridad Palestina ha relatado que se negó a discutir con Trump por teléfono el acuerdo de paz o a recibir una copia de para estudiarlo: "Trump me pidió que le hablara por teléfono, pero le dije que no y quería enviarme una carta. Lo rechacé". "No aceptaremos a Estados Unidos como único mediador en ninguna negociación con Israel', ha añadido. Después, Abbas ha informado de que planteará una propuesta ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas una vez haya terminado de dibujar una respuesta conjunta con sus socios de la Liga Árabe.

El llamado acuerdo del siglo, presentado el pasado martes por Trump y el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, contempla la anexión israelí de grandes extensiones de la Cisjordania ocupada, incluidos los asentamientos ilegales y el Valle del Jordán, lo que le da a Israel una frontera oriental permanente a lo largo del río Jordán, con importantes recursos hídricos. También recoge hacer de Abu Dis, a las afueras de Jerusalén, la capital de un futuro Estado palestino. La propuesta congela durante cuatro años la construcción de nuevos asentamientos con el fin de posibilitar la solución de los "dos Estados", pero pide a las autoridades palestinas el reconocimiento de Jerusalén como capital única de Israel, e incluye 50.000 millones de dólares (45.420 millones de euros) en inversiones durante diez años.