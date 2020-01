La carrera demócrata pierde diversidad a medida que se estrecha

"Más multimillonarios que personas negras llegaron al debate de diciembre, eso es un problema”, criticó en Twitter hace unas semanas el senador afroamericano de Nueva Jersey Cory Booker después de que no consiguiera clasificar al último debate de los precandidatos demócratas del 2019. Este lunes el exalcalde de Newark anunció que se retira de la carrera presidencial, la que comenzó destacándose por su diversidad, pero que ahora solo cuenta con un afroamericano -que entró a la carrera en noviembre-, un asiático-americano y una decena de blancos. Booker explicó que su candidatura no estaba logrando recaudar los fondos “para una campaña que pueda ganar” las elecciones de noviembre y por eso tomó la decisión de hacerse a un lado. Esta es la tercera baja demócrata en lo que va del año, dejando a 12 aspirantes en carrera para derrotar al republicano Donald Trump.

“Nuestra campaña ha llegado al punto en que necesitamos más dinero para ampliar y continuar construyendo una campaña que pueda ganar: dinero que no tenemos y dinero que es más difícil de recaudar porque no estaré en la próxima etapa de debate y porque el tema urgente del impeachment (a Trump) me mantendrá en Washington”, comunicó Booker en un correo electrónico dirigido a sus seguidores. El Senado votará sobre la destitución de Trump en las próximas semanas, algo que le quitará tiempo de campaña a los senadores que aspiran a la Casa Blanca.

La decisión de Booker llega en la víspera del primer debate demócrata del año organizado por la CNN y Des Moines Register, que tendrá lugar en Des Moines, Iowa. Seis candidatos lograron clasificar: el exvicepresidente Joe Biden, el senador de Vermont Bernie Sanders, la senadora de Massachusetts Elizabeth Warren, el alcalde de South Bend Pete Buttigieg, la senadora de Minnesota Amy Klobuchar y el filántropo Tom Steyer. El debate en Iowa tiene una relevancia especial porque es el último encuentro de los aspirantes antes de que el 3 de febrero se celebre la primera gran cita de las primarias demócratas en dicho Estado. “Fue una decisión difícil de tomar, pero llegué a esta carrera para ganar, y siempre dije que no continuaría si ya no hubiera un camino hacia la victoria”, escribió Booker, que estaba marcando menos de 2% en los sondeos.

El 2020 arrancó con una mala noticia para la diversidad en el abanico de candidatos demócratas. El exsecretario de Vivienda Julián Castro anunció el 2 de enero que se retiraba. El que fue el único candidato latino de la carrera dio su apoyo a la senadora Warren. Por su parte, Booker se limitó a decir que dará su voto al candidato demócrata que salga electo. Con la baja del senador por Nueva Jersey, el listado de candidatos que representa alguna minoría se reduce a la congresista hindú Tulsi Gabbard, el empresario asiático-americano Andrew Yang y el exgobernador de Massachusetts, el afroamericano Deval Patrick. Las mujeres, que también marcaron un récord al inicio de la carrera por la candidatura demócrata, sufrieron una baja hace unos días cuando la gurú espiritual Marianne Williamson, después de meses sin hacer noticia ni clasificar en los debates, retiró su candidatura, dejando a solo tres mujeres de un total de 12 aspirantes.