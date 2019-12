La fiscal de La Haya pide abrir una investigación por crímenes de guerra en Palestina

La fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Fatou Bensouda, ha pedido este viernes al tribunal que abra una investigación por supuestos crímenes de guerra en territorio palestino, según informó el tribunal en un comunicado citado por Efe. "Existe una base razonable para proceder con una investigación", dijo Bensouda, quien explicó que ha pedido a los jueces abrir pesquisas en Cisjordania, Jerusalén oriental y la franja de Gaza. La CPI, con sede en La Haya, juzga crímenes de guerra y delitos contra la humanidad.

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, ha negado que la CPI tenga jurisdicción sobre Israel, que no es parte signataria del Estatuto de Roma, el tratado por el que fundó el tribunal en 2002. Israel sostiene que las acciones presentadas contra Israel por Palestina, que desde 2015 se halla sometida a la jurisdicción de la CPI, “carecen de toda validez legal”, ya que la Autoridad Palestina no es “un Estado soberano de acuerdo con el derecho internacional” y por lo tanto no reúne los criterios para intervenir ante ese tribunal. “Es un día negro para la justicia y para la verdad”, dijo el jefe del Gobierno israelí poco después.

El fiscal general de Israel, Avichai Mandleblit, ha emitido también un dictamen contrario, ante el anuncio de la Fiscalía de la CPI de abrir una investigación formal que implique a Israel por supuestas violaciones del derecho humanitario en Gaza y Cisjordania. Tras la incorporación de Palestina a la jurisdicción de la CPI, la Fiscalía del tribunal internacional había iniciado diligencias previas sobre la expansión de los asentamientos en Cisjordania y la guerra de 2014 en Gaza (en la que perdieron la vida 2.500 palestinos, dos terceras partes de ellos civiles). Estas diligencias también obedecen a la muerte de cerca de 300 manifestantes por disparos de tropas israelíes en la frontera de Gaza a partir del 30 de marzo de 2018 y sobre la amenaza de desalojo, refrendada por el Tribunal Supremo israelí, de decenas de familias beduinas en la aldea de Jan al Ahmar, al este de Jerusalén.

Israel teme que la apertura de una investigación penal internacional en La Haya pueda conllevar imputaciones contra responsables israelíes sospechosos de haber cometido crímenes de guerra o contra la humanidad en territorios palestinos y que, en consecuencia, puedan ser arrestados en el extranjero en virtud de órdenes de detención dictadas por la CPI.