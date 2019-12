La incontinencia tuitera de Trump bate su propio récord

El reloj no había marcado todavía las 10.00 de la mañana de este jueves cuando Donald Trump ya había tuiteado o rebotado tuits de otras cuentas 87 veces. En un evento en la Casa Blanca al mediodía dijo a los presentes que estaba teniendo “un día muy ocupado”. La batería de tuits matutinos del presidente estadounidense solo marcaba un precedente de lo que sería el récord histórico de más interacciones en Twitter desde que asumió el cargo. Los 123 tuits en menos de 24 horas coincidieron con la maratoniana discusión en el Comité Judicial de la Cámara de Representantes sobre los dos artículos del impeachment: abuso de poder y obstrucción al Congreso.

Trump rompió su marca lograda recién el pasado domingo, cuando tuiteó 105 veces. La mayoría de las publicaciones del mandatario fueron extractos de vídeos de legisladores republicanos y expertos desestimando el proceso de destitución que lidera el Partido Demócrata. Durante las 14 horas la discusión de los congresistas el presidente también calificó como un “engaño” el proceso. Finalmente, a primera hora de este viernes ambos cargos fueron aprobados con el apoyo de los 23 demócratas presentes en el Comité y el rechazo de los 17 republicanos.

Los picos de tuits publicados por Trump están directamente relacionados con las luchas que más le importan, según The Washington Post. El periódico estadounidense, que lleva un seguimiento de las publicaciones diarias del republicano en sus redes sociales desde que anunció su campaña presidencial, informa de que en julio de 2015 Trump tuiteó mucho más de lo acostumbrado, justo cuando recibía un alud de críticas por unos comentarios que había hecho contra los inmigrantes mexicanos. Durante la primaria republicana se mantuvo en un ritmo medio-bajo, hasta que vino el último mes de campaña y se reactivó. Algo similar a lo ocurrido durante su primer año en la Casa Blanca, hasta que comenzó la campaña para las elecciones de medio término. En abril de este año, el mes en el que se publicó el informe sobre la injerencia rusa, Trump tuiteó con gran intensidad, como cuando hace campaña. Y ahora, con el impeachment, ha batido su propio récord dos veces en menos de una semana.

Aunque la verborrea tuitera del mandatario este jueves se centró en el impeachment, el tuit que dio vuelta al mundo fue el que le dedicó a la activista Greta Thunberg. El miércoles por la mañana la revista TIME dio a conocer que la activista de 16 años era la "Persona del año". Entre los 10 finalistas se encontraba Trump. "Ridículo. ¡Greta debe trabajar en el control de su ira y luego ir a ver una buena película antigua con un amigo! ¡Relájate Greta, relájate!", escribió Trump. Minutos después la joven sueca se cambió su biografía de Twitter por: "Una adolescente que trabaja en el control de su ira. Actualmente relajándome y mirando una película antigua con un amigo".

El crítico mensaje del mandatario de 74 años contra la niña símbolo de la lucha contra el cambio climático provocó que "Be Best", la campaña contra la intimidación en línea liderada por la primera dama Melania Trump, se convirtiera en Trending Topic (uno de los temas más comentados en Twitter). Los usuarios de la red social recordaron que una semana atrás la primera dama, la Casa Blanca y los republicanos criticaron a la profesora de la Facultad de Derecho de Stanford Pamela Karlan por un comentario hecho sobre Barron, el hijo adolescente de Trump y Melania.

“Al contrario de lo que ha dicho el presidente, el Artículo Segundo no le da el poder de hacer lo que quiera, y solo le daré un ejemplo que muestra la diferencia entre él y un rey, es decir, la Constitución dice que no hay títulos de nobleza, así que si bien el presidente puede nombrar a su hijo Barron, no puede convertirlo en un barón“, dijo Karlan, intentando hacer un juego de palabras. "Un niño menor merece privacidad y debe mantenerse fuera de la política", escribió la primera dama en respuesta. "Pamela Karlan, deberías avergonzarte de tu enojada complacencia pública y obviamente parcial, y de usar a un niño para hacerlo”, agregó.