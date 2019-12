La campaña de Trump veta a la agencia Bloomberg porque no investigará a los candidatos demócratas

El equipo de campaña del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha vetado este lunes a la agencia de noticias Bloomberg en los actos electorales del mandatario republicano que busca la reelección en 2020. La medida responde a la decisión de la agencia de mantener su política de no investigar a la familia ni a los negocios de su dueño, Michael Bloomberg, ahora que es candidato presidencial. A partir de ahora tampoco rascarán entre el resto de los aspirantes del Partido Demócrata, con el argumento de que no pueden tratar de manera distinta a su jefe que a sus rivales de conglomerado. Brad Parscale, gerente de campaña de Trump 2020, ha informado de que el veto se mantendrá vigente hasta que el medio de comunicación, al que acusó de parcial, revierta públicamente su decisión.

“Dado que han declarado abiertamente su parcialidad, la campaña de Trump ya no tendrá representantes de Bloomberg News en sus manifestaciones u otros eventos de campaña”, ha informado Parscale en un comunicado. El gerente de campaña del republicano ha agregado que revisarán caso a caso las consultas de los reporteros para determinar si les responden o no. "La acusación de parcialidad no podría estar más lejos de la verdad. Hemos cubierto a Donald Trump de manera justa e imparcial desde que se convirtió en candidato en 2015 y continuaremos haciéndolo a pesar de las restricciones impuestas”, ha respondido de inmediato el director de la agencia de noticias, John Micklethwait.

Después de que el multimillonario y exalcalde de Nueva York Michael Bloomberg decidiera finalmente entrar a la carrera presidencial, los ojos se dirigieron a Bloomberg News. Ahora le tocaba a la agencia de noticias tomar una decisión sobre cómo cubriría la campaña de su jefe. Horas más tarde del anuncio del precandidato el pasado 25 de noviembre, Micklethwait publicó un comunicado en el que explicaba que mantendrían la actual política de no indagar en las finanzas de su fundador ni a la vida personal de sus familiares y que la extenderán al resto de los precandidatos demócratas. Sin embargo, continuarán investigando a Trump porque es el presidente de la Administración actual.

Parscale, de la campaña de Trump, dijo que estaban acostumbrados a las prácticas “injustas”, pero que la mayoría de los medios informativos “no anuncian sus prejuicios tan públicamente”. Y que el equipo “se ha visto obligado” a vetarlos por la forma cómo van a proceder.

La compañía, controlada casi en un 90% por Bloomberg, ya avanzó que se replantearán la cobertura a su jefe si es que gana la nominación demócrata. “Mientras me concentro en mi campaña, Bloomberg LP avanzará bajo el liderazgo del comité de gestión, que ha estado dirigiendo la compañía conmigo durante los últimos cinco años", sostuvo el demócrata cuando anunció su candidatura. El comité estará encabezado por el presidente de la compañía, Peter Grauer, y el vicepresidente, Tom Secunda.