Trump rinde honores al perro que participó en la operación contra el terrorista Al Bagdadi

El presidente Donald Trump ha cumplido su palabra y ha recibido este lunes en la Casa Blanca a Conan, el "bello" y "talentoso" perro que participó, y resultó herido, en el asalto que acabó con la muerte del líder del Estado Islámico (ISIS), Abubaker Al Bagdadi, a finales del pasado mes de octubre. El pastor belga malinois, según ha asegurado el mandatario, ha recibido “una medalla y una placa” y sigue teniendo un prometedor futuro profesional por delante.

“Conan fue gravemente herido, y pensaron que no iba a recuperarse, pero se recuperó rápidamente y desde entonces ha participado en importantes redadas”, ha dicho Trump. El perro, según explicó el presidente en su día, persiguió a Al Bagdadi por un túnel sin salida, en el subsuelo de una remota residencia en la región siria de Idlib, hasta que el terrorista se hizo volar detonando su chaleco explosivo.

Donald Trump ha recibido al can en compañía de la primera dama, Melania Trump, y el vicepresidente, Mike Pence. Según ha informado el personal de la Casa Blanca a los periodistas, el perro no iba junto con su acompañante habitual, ya que este también participó en el asalto a Al Bagdadi y por ello no puede aparecer en público. A pesar de ello, Conan se mostró calmado y se comportó más que correctamente.