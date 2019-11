China amenaza a Estados Unidos con “consecuencias” por un proyecto de ley sobre Hong Kong

M.V.L

El empleado consular del Reino Unido en Hong Kong detenido en agosto en China continental por su apoyo a los manifestantes, Simon Cheng, ha denunciado este miércoles que durante su arresto fue víctima de torturas. El Gobierno británico ha convocado al embajador chino en Londres para expresarle su protesta.

“Me colgaron (esposado y encadenado) sobre una cruz en forma de X teniéndome abierto de brazos y piernas durante horas. Me obligaron a mantener las manos en alto, por lo que no me llegaba la sangre a los brazos. Fue extremadamente doloroso”, ha denunciado en su página de Facebook Cheng, entre otros abusos mientras permaneció bajo custodia china.

Cheng, según su versión, fue detenido cuando se encontraba en la zona bajo soberanía china de la estación de tren de alta velocidad de Hong Kong. Desde la inauguración de esa terminal el año pasado, los críticos de Pekín han expresado su temor a que se utilizara para aumentar el control de China sobre el territorio.