El hijo de Biden admite que su trabajo en Ucrania fue un “error de juicio”

Dentro del formato de las mañanas televisivas, Hunter Biden, hijo del candidato demócrata a la nominación presidencial para 2020, Joe Biden, ha abierto las puertas de su casa en Los Ángeles a la cadena ABC para defender su actuación en el pasado y también reconocer que quizá tuvo algún “error de juicio” pero que nunca hizo nada inadecuado. Sin ambages, Hunter Biden admite que su apellido, sin duda, le ha ayudado en el camino, aunque también perjudicado.

“En retrospectiva, creo que fue una mala decisión por mi parte, cuando miro para atrás, así lo creo, aunque no hice nada incorrecto”, confiesa Biden a la periodista Amy Robach. Hunter Biden, 49 años, se encuentra en medio de una tormenta política que está en la base para el inicio de los trámites de investigación para el juicio político o impeachment del presidente Donald Trump. "¿Cometí un error? Tal vez, en el panorama general. Pero, ¿cometí un error en algún sentido ético? Absolutamente no", ha insistido Biden durante la entrevista retransmitida este martes por la mañana.

Por su parte, el mandatario continuaba este largo fin de semana de puente alimentando su nutrida cuenta de Twitter que siguen casi 66 millones de personas con un nuevo ataque contra el hijo del exvicepresidente demócrata. “¿DÓNDE ESTÁ HUNTER?”, escribía en mayúsculas el jefe de Estado. Trump acusa a Hunter Biden de corrupción debido a sus actividades en una empresa ucraniana, Burisma, de cuya junta directiva fue miembro durante cinco años comenzando en 2014, cuando su padre era el número dos del presidente Barack Obama.

Nada se ha quedado fuera de la conversación tenida durante el fin de semana con ABC y que ha visto la luz esta mañana, incluido cómo su apellido y su exposición al público han amenazado su continua lucha con la adicción al alcohol y las drogas. En sus casi cinco décadas de vida ha habido más sombras que luces, más tragedias que alegrías, empezando por la muerte de su madre en un accidente de tráfico cuando apenas tenía tres años. Alcohol, drogas, prostitutas, un matrimonio fracasado, la relación sentimental con la viuda de su hermano y varios centros de rehabilitación están en la biografía de Hunter Biden. Abogado, vestido para la entrevista con pantalón vaquero y camisa deportiva azul marino, Biden vive hoy en Los Ángeles con su reciente esposa, una cineasta australiana.

Lo que ha explicado el hijo del exvicepresidente es que no contaba con que en su vida se cruzara un Rudy Giuliani, el abogado personal de Trump. Hunter Biden ha insistido en que no lamenta haber trabajado para una firma extranjera pero si los ataques que por su culpa ha recibido su padre. “Lo que lamento es no haber tenido en cuenta que habría un Giuliani y un presidente de Estados Unidos que estaría escuchando esta ridícula idea conspiratoria”, ha relatado.

"Le di la oportunidad a personas muy inmorales de actuar de formas ilegales para intentar hacer daño a mi padre. Ese fue mi error, así que reconozco mi responsabilidad en eso. ¿Hice algo inapropiado? No, en ningún momento, de ninguna manera", ha recalcado.

El pasado domingo, el abogado de Hunter Biden emitió un comunicado negando cualquier "acto reprensible durante los cinco años de su gestión" en la empresa ucraniana. En la ya famosa llamada telefónica mantenida el pasado 25 de julio entre Trump y el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, el presidente estadounidense pide insistentemente a su homólogo ucraniano que investigue a quien era su principal rival político del momento y a su hijo.

En esa llamada, el mandatario neoyorquino señaló repetidas veces que haría que Rudy Giuliani y el fiscal general de Estados Unidos, William Barr, llamasen a Volodímir para llegar “al fondo del asunto”. Ese diálogo fue la prueba determinante para que los demócratas en el Congreso activasen la investigación formal para un impeachment por abuso de poder del presidente.