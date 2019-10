Barnier, sobre el Brexit: “El acuerdo es difícil, pero posible esta semana”

Cuando todo parece a punto de saltar por los aires, el vértigo ante lo desconocido actúa como una potente vacuna contra la resignación. La palabra "imposible" ha sobrevolado el acuerdo del Brexit varias veces. La última hace apenas una semana, cuando Londres filtró una charla privada entre el primer ministro, Boris Johnson, y la canciller alemana, Angela Merkel, para culparla de un fracaso en las negociaciones sobre las condiciones del divorcio que pasaría a los libros de historia. El tono, sin embargo, se ha suavizado desde entonces gracias al encuentro de Johnson con su homólogo irlandés, Leo Varadkar, y conforme la discusión bajaba de las más altas esferas políticas al barro técnico de los negociadores. "Incluso aunque un acuerdo es difícil, cada vez más difícil, aún es posible lograrlo esta semana", ha señalado este martes en Luxemburgo Michel Barnier, el hombre que lidera las conversaciones en nombre de los Veintisiete.

El negociador comunitario ha expuesto durante la mañana a los ministros de Exteriores de la UE las últimas noticias de los intercambios con el Reino Unido después de tres días encerrados para desencallar la situación. Hasta el Gran Ducado se desplazó también su homólogo británico, Stephen Barclay. "Un acuerdo es todavía muy posible", vaticinó en la misma línea que Barnier.

La cumbre de jefes de Gobierno europeos de este jueves y viernes en Bruselas se presenta como una de las últimas oportunidades de salvar un Brexit pactado que Johnson pueda llevar el fin de semana a la Cámara de los Comunes, en lo que algunos medios británicos han bautizado como el "súper sábado". Coincide, además, que ese mismo día, el 19, es la fecha límite que los diputados en Westminster han fijado —a través de una ley (conocida como Benn Act, por el parlamentario que la promovió)— para que, en caso de que la Cámara de los Comunes rechazara el acuerdo de Johnson, el premier se vea obligado a solicitar una prórroga de la salida, prevista para el 31 de octubre, a Bruselas hasta, al menos, el 31 de enero de 2020.

A poco más de dos semanas de que se cumpla el plazo fijado para la salida británica de la UE, la presión del tiempo acecha, y ha frenado de momento el juego de culpas contra el que ya avisó el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk. Pero eso no es suficiente para alcanzar la fumata blanca, y se espera que Londres remita una nueva propuesta sobre la frontera irlandesa en las próximas horas para romper el bloqueo. "Es urgente que las buenas intenciones se conviertan en un texto legal", avisó un pragmático Barnier.

Los mensajes que trascienden sobre el estado de la cuestión son contradictorios. El primer ministro finlandés, Antti Rinne, cuyo país ostenta la presidencia rotatoria de la UE hasta final de año, reducía este lunes al mínimo las probabilidades de llegar a un acuerdo esta semana. Pero la partida sigue muy abierta. Johnson parece dispuesto a todo con tal de evitar una prórroga —"prefiero estar muerto en una zanja antes que pedirla", llegó a decir—. Y en la UE no todos ven con buenos ojos conceder más tiempo. Francia insiste en que alargar los plazos no soluciona nada, a no ser que el motivo sea la convocatoria de un segundo referéndum o una cita electoral anticipada. Y entre las organizaciones empresariales hay quien ve contraprudecente seguir alargando la incertidumbre.

En la recámara aguarda la bala de una cumbre europea extraordinaria a finales de mes, ya al borde del precipicio del no acuerdo. Las señales positivas de Barnier dan a entender que se está cociendo una última intentona, pero las palabras han dejado de ser un indicador válido en una negociación llena de altibajos. "No es cuestión de ser optimistas. Tenemos que ser extremadamente responsables porque detrás del Brexit hay millones de empleos, familias y empresas", sentenció la secretaria de Estado francesa de Asuntos Europeos, Amélie de Montchalin.