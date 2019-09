Johnson: “El Reino Unido se librará de sus grilletes como el Increíble Hulk”

Downing Street juega en los últimos días con la idea de que los 27 han cambiado su tono. La posibilidad de un acuerdo sobre el Brexit, sugiere el equipo de Johnson, está más cerca que nunca. “Ha habido un montón de trabajo tras las bambalinas. Y se vislumbra ya la posibilidad de un acuerdo futuro, pero todavía queda mucho por hacer”, ha dicho este domingo en la BBC el secretario de Estado para la Salida de la UE, Stephen Barclay. Sus palabras sonaban más cautas que las del propio Johnson, quien aseguró en una entrevista exclusiva con el Mail on Sunday que se empezaban a detectar “verdaderas señales de movimiento” en Berlín, París y Dublín. El primer ministro transmitió la idea de que los 27 estaban comenzando a ceder en torno al espinoso asunto del backstop, la salvaguarda impuesta por Bruselas (y aceptada en su momento por la ex primera ministra Theresa May) por la que el territorio de Irlanda del Norte permanecería dentro de la unión aduanera de la UE y sujeta a sus reglas. El remedio para evitar una nueva frontera entre las dos Irlandas, y resucitar el peligro de la violencia terrorista, se ha convertido en el anatema de los euroescépticos, que ven en peligro la integridad territorial del Reino Unido. “Creemos que llegaremos a una solución”, ha dicho Johnson.

Al mismo tiempo, sin embargo, ha repetido su amenaza de ignorar el mandato del Parlamento [que le obligó la semana pasada a reclamar a Bruselas una nueva prórroga si el acuerdo no es posible] y seguir adelante con el Brexit el 31 de octubre, haya o no acuerdo. La metáfora empleada, al referirse al científico del cómic, Bruce Banner, que se transformaba en el Increíble Hulk, ha hecho las delicias de los seguidores de Johnson. “Bruce Banner podía estar atrapado con grilletes, pero cuando le provocaban explotaba y se libraba de ellos. Lo mismo pasa con este país”, ha bromeado el primer ministro.

Algunos medios, como The Times, sugieren que el Gobierno ha diseñado ya una estrategia para sortear la ley, cuando llegue el momento.

Y todos estos chascarrillos y contradicciones solo consiguen provocar más escepticismo en Bruselas. “Seguimos esperando propuestas alternativas de Londres, pero el tiempo se agota”, ha dicho Juncker a la radio alemana Deustchelandfunk. “Un Brexit desordenado provocaría un caos en las islas y en el continente. Y llevaría muchos años arreglar las cosas. Si amas a tu país, y supongo que todavía hay muchos patriotas en el Reino Unido, no deseas para tu país ese destino”, ha advertido el presidente de la Comisión Europea antes de ver a Johnson.