Trump confirma la muerte de un hijo de Bin Laden, figura clave de Al Qaeda

Donald Trump ha confirmado este sábado, tres días después del 18º aniversario de los atentados del 11-S, la muerte de Hamza bin Laden, hijo del terrorista Osama bin Laden y considerado una figura clave de Al Qaeda, en una operación antiterrorista de Estados Unidos. La noticia de la muerte se difundió a finales de julio en varios medios estadounidense que citaban fuentes de la Administración, pero no sin concretar fechas, circunstancias ni el papel exacto de Washington. Tampoco el presidente ha detallado ahora el cuándo, pero sí que ha sucedido en la región de Afganistán-Pakistán.

“La pérdida de Hamza bin Landen no solo priva a Al Qaeda de importantes recursos de liderazgo y la conexión simbólica con su padre, sino que socava relevantes actividades operativas del grupo. Hamza bin Laden era responsable de planear y tratar con varios grupos terristoristas”, afirma el mensaje del presidente transmitido por la Casa Blanca.

Según publicó The New York Times en verano, la operación tuvo lugar en algún momento durante los dos primeros años de la Administración de Trump . Sin embargo, el pasado febrero, el Departamento de Estado ofreció una recompensa hasta un millón de dólares a quien aportase información sobre su paradero, alegando sus amenazas contra Estados Unidos por la muerte de su padre, cerebro de la masacre del 11-S. La inteligencia estadounidense no tenía confirmada la muerte aún. Arabia Saudí le retiró a Hamza su nacionalidad este año, como hiciera en el pasado con su padre.

Las fuerzas especiales estadounidenses mataron a Osama bin Laden en 2011 en Pakistán. A Hamza, decimoquinto hijo de Bin Laden, se le consideraba su predilecto. Se incorporó pronto al grupo terrorista fundado por su padre en 1988, pero era muy joven cuando este murió —ahora tenía unos 30 años— y aún tardó unos años en escalar posiciones dentro en la organización de Al Qaeda y se le llegó a considerar “príncipe heredero de la yihad”. La CIA mató en bombardeos a otros hijos de Bin Laden, según la prensa estadounidense, Saad, en 2009, y Khlaid, en 2011.