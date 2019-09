Israel afronta un nuevo bloqueo político en la repetición de las elecciones

El primer ministro teme verse descabalgado ahora del poder después de una década al frente del Gobierno marcada por tres victorias electorales consecutivas y el triunfo no concluyente en las legislativas celebradas hace cinco meses. Netanyahu ya empató en abril con Gantz, el jefe del Ejército que dirigió la guerra de Gaza en 2014.

En una Kneset (Parlamento) de 120 escaños, el Likud sumó entonces 35 diputados, al igual que Azul y Blanco, una formación de nuevo cuño liderada por tres antiguos generales y el popular expresentador de televisión Yair Lapid. Los cinco parlamentarios que obtuvo Israel, nuestra casa, el partido de Lieberman, le impidieron alcanzar la mayoría.

Las encuestas de intención de voto muestran semana tras semana que la partida quedará previsiblemente en tablas. El bloque conservador —Likud, Yemina (derecha nacionalista y religiosa) y los dos partidos ultraortodoxos— sumaban el pasado viernes 56 escaños, frente a los 54 del bloque de centroizquierda, integrado por Azul y Blanco, laboristas, Unión Democrática (izquierda pacifista) y la Lista Conjunta (que agrupa a cuatro partidos árabes).

Las últimas proyecciones asignan 10 diputados a Israel, nuestra casa, que duplica su representación y refuerza su peso en la configuración de cualquier fórmula de Ejecutivo. Lieberman apuesta por un Gabinete de unidad nacional junto con los grandes partidos, con la condición de que excluya a los ultraortodoxos. Confía en poder reservarse un papel arbitral gracias a sus exigencias en favor de los sectores conservadores laicos de la sociedad israelí frente a las imposiciones de los ultrarreligiosos, que respaldan a Netanyahu a cambio de las subvenciones para los centros de enseñanza religiosos.

“Las dos fuerzas principales solo aspiran a mantener el statu quo a cualquier precio, y carecen de una visión estratégica de solución del conflicto con los palestinos en una sociedad judía israelí [80% de la población] que se considera invencible”, advierte el analista político Daniel Kupervaser. En su opinión, ambas fuerzas mayoritarias acabarán alcanzando previsiblemente un entendimiento para conformar un Ejecutivo, si el día 17 no se produce un vuelco imprevisto en las urnas. “Los partidos árabes pueden contribuir a bloquear a Netanyahu con sus votos [aunque no se integren en la coalición gubernamental]”, precisa Kupervaser, “pero en más de una oportunidad han optado por abstenerse con el argumento de que no intervienen en la formación de Gabinetes sionistas”.

Quedan apenas nueve días para la jornada electoral y el veterano político Netanyahu —que cumplirá 70 años el mes que viene, cuando el fiscal general le ha citado para interrogarle por tres casos de corrupción— intuye el peligro de la derrota. Si su rival Gantz logra un escaño más que él, corre serio riesgo de que el presidente de Israel, Reuven Rivlin, no le encargue la formación de Gobierno y ceda la iniciativa al popular exgeneral.

En una maniobra desesperada de última hora, el Consejo de Ministros aprobó el domingo un proyecto de ley que autoriza a los interventores de los partidos a grabar en vídeo a los votantes en los colegios electorales. El fiscal general, Avichai Mandelblit, y el presidente del Comité Electoral Central, el juez del Tribunal Supremo Hanan Melcer, se han opuesto frontalmente a la tramitación de la ley, que este lunes empezaría a ser debatida y votada en la Kneset por la vía de urgencia. Ambos juristas consideran que la normativa amenaza con sembrar el caos y violar la intimidad de los electores. Israel cuenta con una administración electoral homologable a la de los países europeos, con observadores y cabinas para los votantes en los colegios, y en el que las denuncias de irregularidades suelen ser de escasa entidad.

El voto de la minoría árabe

Netanyahu ya intentó frenar o contrarrestar la participación de la minoría árabe de Israel, que agrupa al 20% de la población, en los últimos comicios. En 2015 alertó en la misma jornada electoral de que “los árabes estaban votando en hordas” para movilizar en su favor a los colonos de los asentamientos de Cisjordania y Jerusalén Este, que representan un 8% del censo. El pasado mes de abril, la presencia de interventores del Likud con cámaras de vídeo en los colegios electorales de poblaciones árabes coincidió con la pérdida de la cuarta parte de los escaños de los partidos árabes, que se presentaron divididos.

El primer ministro Netanyahu alega que existe peligro de fraude en las urnas en Israel, lo que, según sostiene, amenaza con “robar las elecciones al Likud”, y por ello defiende que se filmen las votaciones. “Todo el mundo graba en vídeo en cualquier parte. ¿Por qué no también en los colegios electorales”, justificó el proyecto de ley aprobado por el Gobierno.

El presidente de Israel, Reuven Rivlin, representante del ala moderada del Likud y enfrentado con el primer ministro, reclamó que dejara de cuestionarse la legitimidad de las instituciones democráticas a pocos días de las elecciones.

“Netanyahu intenta sembrar el pánico y restringir el derecho al voto de los árabes al achacarles fraude en los comicios”, replicó Ayman Odeh, cabeza de la Lista Conjunta de partidos árabes. “Está preparando el terreno para impugnar los comicios si los resultados le son adversos”.