Arrestos masivos en Turquía tras la destitución de tres alcaldes kurdos

Las concentraciones de repulsa ante la actuación del Gobierno central se sucedieron este miércoles por segundo día consecutivo en numerosas localidades del país, y nuevamente fueron reprimidas por la policía con chorros de agua a presión y gases lacrimógenos. Las protestas, con todo, no han sido numerosas. En la de Diyarbakir, por ejemplo, la agencia France Presse estimó que no hubo más de 200 manifestantes frente a 500 agentes, pese a que, en el pasado, el Partido Democrático de los Pueblos (HDP), al que pertenecen los alcaldes depuestos, sacaba a la calle a miles de personas, aún más en esta ciudad, capital oficiosa de los kurdos de Turquía.

La razón de esta escasa participación, replicó una fuente de la formación prokurda en declaraciones a EL PAÍS, es que las ciudades kurdas “viven en un estado de sitio”. “Apenas se reúnen 10 personas en la calle se les echan encima cien agentes. Enseguida te rodean. No hay posibilidad de llevar a cabo una protesta democrática”, aseguró la misma fuente.

La represión de las protestas ha provocado decenas de heridos, aunque no se ha informado de casos de gravedad. Entre los que han tenido que ser atendidos en hospitales hay ocho diputados del HDP, que es la tercera formación del Parlamento turco en número de escaños.

Pese a que la decisión de intervenir los tres principales ayuntamientos en manos del nacionalismo kurdo ha sido duramente criticada por la oposición turca, la Unión Europea y las organizaciones de derechos humanos, el titular de Interior, Süleyman Soylu, justificó las acciones tomadas por su ministerio basándose en que hay investigaciones abiertas contra los alcaldes afectados por presuntos lazos con los “terroristas”. “No vamos a permitir que la democracia sea usada como un caballo de Troya por quienes apoyan el terrorismo”, dijo Soylu, a la vez que denunció las críticas occidentales como “hipocresía” puesto que, en su opinión, España ha actuado de forma parecida.

La ley de administración local no prevé la repetición de elecciones, que se celebran cada cinco años y en las que se vota, en sobre separado, al alcalde y la asamblea municipal. En los casos en que los alcaldes no pueden continuar en sus funciones —por fallecimiento, enfermedad o destitución—, la ley prevé que sea la asamblea municipal quien elija al sustituto. No parece que este vaya a ser el caso. La primera decisión del gobernador provincial de Van, que ha asumido las funciones de alcalde, ha sido disolver la asamblea municipal, en la que el HDP tenía mayoría absoluta.