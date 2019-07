López Obrador sobre la condena a El Chapo: “No le deseo mal a nadie”

El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, lamentó la condena a cadena perpetua impuesta el miércoles en Estados Unidos a Joaquín El Chapo Guzmán, antiguo líder del cártel de Sinaloa. “No le deseo mal a nadie, no me gusta hacer leña del árbol caído, es por cierto un principio bíblico”, dijo en la conferencia de prensa diaria, conocida como La Mañanera. El mandatario evitó manifestar algún posicionamiento sobre lo que supone el cierre del histórico proceso judicial contra uno de los narcotraficantes más poderosos de México y sobre el legado que dejó el capo en el tráfico ilícito de drogas.

López Obrador concentró su mensaje en la vida que El Chapo tendrá que enfrentar en prisión de por vida. “A mí me gustaría que no hubiese gente en las cárceles, yo soy idealista”, manifestó. “Es una vida también ingrata el tener una familia y no poderla ver, el andar a salto de mata, a lo mejor eso no es vida. Y cuando todas estas cosas que suceden terminan en condenas como esta, una condena estar en la cárcel de por vida, en una cárcel hostil, dura, inhumana, pues sí conmueve”, dijo.

México, según el presidente, no pedirá que se modifiquen las reglas para la extradición con Estados Unidos. López Obrador propuso la creación de la Guardia Nacional, un cuerpo de seguridad supuestamente civil pero con una importante base militar para combatir el narcotráfico. “Lo que queremos es que se modifiquen las causas que originan estos hechos [el narcotráfico], que México ya no sea territorio para que se expresen, surjan estos hechos”, explicó. Guzmán Loera fue enviado a Estados Unidos por el Gobierno de Enrique Peña Nieto después de que El Chapo escapó dos veces de las cárceles mexicanas con la ayuda de altos cargos.

Sobre el destino de los bienes del narcotraficante, López Obrador señaló que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) analizará la posibilidad de pedir a Estados Unidos la recuperación de algunos de esos recursos obtenidos en México. “Estoy de acuerdo con lo que dijo el abogado de Guzmán Loera, lo vamos a revisar, pero él sostiene que en todo caso esos bienes pertenecen a México”, dijo.

Hasta ahora, no se conoce una cifra exacta sobre el monto de la fortuna que Guzmán Loera acumuló durante los años que lideró el cártel de Sinaloa. En 2012, la revista Forbes estimó que su riqueza rebasaba los 1.000 millones de dólares, tras calcular los decomisos que la agencia antidrogas había realizado de los cargamentos de droga del cartel. El Chapo llegó a decirle al actor Sean Penn, en una entrevista en 2015 para la revista Rolling Stone que él suministraba “más heroína, metanfetamina, cocaína y marihuana que nadie en el mundo. Tengo flotas de submarinos, aviones, barcos y camiones”. López Obrador desestimó los cálculos sobre el valor del imperio de El Chapo y aseguró que las publicaciones que lo muestran lo hacen por “razones políticas o publicitarias”.