El SPD tilda de “inadecuada” a Von der Leyen para la Comisión

El documento, de dos páginas, escrito en inglés y titulado Por qué Ursula von der Leyen es una candidata inadecuada e inapropiada, fue distribuido el miércoles pasado por el líder de los diputados socialdemócratas alemanes, Jens Geier, a sus colegas del grupo poco antes de que la candidata conservadora a presidir la Comisión Europea se reuniera con ellos en una primera ronda de contactos en busca de apoyos. Tanto los socialdemócratas como los Verdes han reclamado a la aspirante un giro social y medioambiental de la agenda europea.

Los autores del documento sostienen que la candidatura de Von der Leyen socava la democracia europea por no haber respetado el sistema de los llamados Spitzenkandidaten (los aspirantes presentados a las elecciones por los partidos). "Los jefes de Estado y de Gobierno europeos han abofeteado al Parlamento Europeo", afirman los parlamentarios del SPD (16 de los 154 del grupo de la Cámara).

La nominación de Von der Leyen, del mismo partido que la canciller Merkel (CDU) ha enfurecido al SPD, socio menor de la coalición de Gobierno. En ese contexto, el escrito difundido entre los europarlamentarios también critica la trayectoria y la gestión de Von der Leyen al frente del Ministerio de Defensa alemán desde 2013, al acusarla de haber infringido las normas sobre empleo público y conceder lucrativos contratos a consultores externos.

Además, destaca en un apartado la "falta de apoyo" a Von der Leyen en el Ejército, al que ella acusó de "liderazgo débil" en 2017 a raíz del arresto de un oficial sospechoso de planificar ataques racistas, informó la agencia Reuters. En opinión del SPD, la candidata no ha resuelto las deficiencias y carencias de las fuerzas armadas, y desde el principio se ha "sobreestimado".

Los socialdemócratas también recuerdan las acusaciones de plagio contra la ministra por su tesis doctoral, el bajo índice de popularidad en las encuestas y la consideran "la candidata buscada por Viktor Orbán".

Los votos de socialdemócratas y liberales serán clave para que la candidata supere el mínimo de 374 votos a favor que necesita de un total de 747 eurodiputados que se sentarán en el pleno de Estrasburgo la próxima semana. Populares, socialdemócratas y liberales, las tres familias políticas que a nivel de jefes de Estado y Gobierno pactaron el nombre de Von der Leyen para la presidencia de la Comisión en el reparto de cargos comunitarios suman 444 escaños. Pero solo el Partido Popular Europeo ha anunciado que votará de forma unánime a favor de la ministra alemana.

Indignación conservadora

"La elección de Ursula von der Leyen como presidenta de la Comisión de la UE está fuera de lugar para los miembros del SPD en el Parlamento Europeo", resumió ayer la vicepresidenta socialdemócrata del Bundestag, Katarina Barley, desde las páginas del periódico Passauer Neue Presse. "Los diputados del SPD no pueden estar de acuerdo con la candidata", según Barley, que destacó que Von der Leyen no se había presentado a las elecciones europeas y que, tras su sorpresivo nombramiento por parte de los jefes de Estado y de Gobierno de la UE para encabezar la Comisión, no había sido convincente al transmitir sus planes para la legislatura que se abre ahora. Más lejos ha ido el exlíder del SPD Sigmar Gabriel, quien sugirió en días pasados que la nominación de Von der Leyen podía precipitar el fin de la coalición de gobierno con los conservadores de Merkel, en la que los socialdemócratas entraron a regañadientes tras las elecciones generales de 2017.

La CDU reaccionó con indignación a las críticas a Von der Leyen y pidió que se modere la campaña de los eurodiputados alemanes del SPD contra la ministra. La canciller pidió un enfoque razonable del debate y, ante la tensión que ha creado la candidatura de su compañera de partido, remarcó que "la situación en la gran coalición no es fácil". Volker Bouffier, presidente del Gobierno regional en Hesse y también de la CDU, fue más radical. "Ese documento, si realmente existe, contradice todos los intereses de Alemania. Es difícil imaginar cuán profundamente se ha hundido la socialdemocracia", afirmó el político sobre el escrito difundido entre los europarlamentarios socialdemócratas.