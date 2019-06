Bolton advierte a Irán sobre confundir la prudencia de EE UU con debilidad

En foto, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y el asesor de seguridad nacional estadounidense John Bolton, este domingo en Jerusalén. En vídeo, Bolton habla sobre las sanciones de EE UU a Irán. FOTO: REUTERS / VÍDEO: REUTERS-QUALITY

El asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, John Bolton, eleva el tono y ha advertido este domingo a Irán que no confunda la “prudencia” con la “debilidad”, en una clara alusión al ataque contra el régimen de los ayatolás que la Administración norteamericana reconoció haber abortado en el último momento. “Ni Irán ni ningún otro actor hostil deberían confundir la prudencia y criterio estadounidense con debilidad (...). Como dijo el presidente Trump el viernes, nuestro Ejército está listo para entrar en acción”, afirmó Bolton en Jerusalén. El halcón norteamericano dejó claro también que la opción militar sigue sobre la mesa y que no se llevó a cabo “porque no era el momento”.

El asesor de Trump aseguró que “Irán no busca la paz” y acusó al Gobierno de Teherán de transferir armas ilegalmente a Irak, Siria, Líbano, Yemen y Afganistán, así como de ser una amenaza para Israel y los aliados norteamericanos del golfo Pérsico. “Se han impuesto sanciones y se añadieron más anoche. Irán nunca podrá tener armas nucleares ni contra Estados Unidos, ni contra el mundo”, aseguró poco antes de anunciar que este lunes la Administración estadounidense dará a conocer las nuevas restricciones.

A su lado, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, acusó a la República Islámica de haber estado llevando a cabo una campaña de terror y agresión en la región, facilitada por la ausencia de sanciones de la comunidad internacional. “Cuando se levantaron las sanciones tras llegar al acuerdo el dinero empezó a fluir y la agresión de Irán aumentó. Los partidarios del acuerdo nuclear con Irán dijeron que el flujo de dinero lo haría más moderado pero se equivocaron”, aseguró Netanyahu.

Unas declaraciones que añaden más tensión a la delicada situación que se vive en Oriente Próximo tras el derribo, el pasado jueves, de un sofisticado aparato no tripulado norteamericano, del tamaño de un avión de pasajeros, sobre el espacio aéreo iraní. El incidente se produjo días después de que Estados Unidos acusase al régimen iraní de estar detrás del ataque a dos petroleros en el golfo de Omán.

Los esfuerzos internacionales se centran ahora en convencer a las partes para que bajen el tono de sus acusaciones y eviten una escalada militar. Así lo hizo Naciones Unidas. “Es importante que todos ejerzan máxima contención y eviten cualquier acción que empeore la situación (...). El secretario general subraya una vez más que el mundo no puede permitirse ningún gran conflicto en la región del Golfo”, anunció el portavoz de la Secretaría General de la ONU, Stéphane Dujarric, tras el derribo del dron.

Este domingo, el general iraní Gholamali Rashid advertía en declaraciones a la agencia oficialista Fars sobre las consecuencias impredecibles del estallido de un conflicto a escala regional. “Si se desencadena un conflicto en la región, ningún país podrá controlar su alcance ni su duración”, dijo el militar.

En las últimas semanas se suceden las demostraciones de fuerza militar en la zona. Estados Unidos ha reforzado su dotación militar en la región del golfo donde se espera la llegada de otros 1.000 efectivos norteamericanos. Además, según la información publicada este sábado por el diario The Washington Post, EE UU habría lanzado ciberataques contra los sistemas de control de misiles iraníes.

Por su parte Israel, oficialmente en el marco del entrenamiento habitual de sus tropas, ensaya estos días operaciones a gran escala frente a un futuro ataque simultáneo en varios frentes, liderado en la frontera con Líbano por Hezbolá, en la frontera con Siria por las milicias chiítas y miembros de la Guardia Revolucionaria iraní y en el sur, en la frontera con Gaza, por la yihad islámica y el Movimiento de Resistencia Islámico, Hamás.

Hace un año que Estados Unidos rompió el acuerdo nuclear con Irán y restableció las sanciones sobre el régimen iraní, en contra del criterio de la Unión Europea, partidaria de mantenerlo. Las tres potencias europeas firmantes, Reino Unido, Alemania y Francia, apenas han podido sortear las consecuencias de las sanciones estadounidenses y aunque pelean por mantener vivo el pacto alcanzado con Irán en 2015, rechazan de plano el ultimátum que les dio Teherán y que expira el próximo 7 de julio.

El pasado mes de mayo, el régimen de Rohani dio a los firmantes del pacto 60 días para cumplir sus compromisos en materia petrolera y financiera -ahora frenados por las sanciones impuestas por Trump- antes de pasar a una segunda fase de incumplimiento de las obligaciones suscritas en el pacto que llevarían a Iran, por ejemplo, a enriquecer uranio por encima del 3,67% de pureza establecido en el Plan Integral de Acción Conjunta (PIAC, nombre oficial del acuerdo).