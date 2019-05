La revista colombiana ‘Semana’ cancela la columna de Daniel Coronell

La revista colombiana Semana ha cancelado la columna de Daniel Coronell, uno de los periodistas de investigación más reputados del país. La decisión, según ha informado el propio Coronell este martes a través de Twitter, le fue comunicada por Felipe López, fundador del semanario. "Le agradezco a él, a Alejandro Santos [el director] y especialmente a los lectores por estos años", escribió el periodista.

Felipe López, fundador de @RevistaSemana, me acaba de comunicar la decisión de la empresa de cancelar mi columna. Le agradezco a él, a @asantosrubino y especialmente a los lectores por estos años. — Daniel Coronell (@DCoronell) 28 de mayo de 2019

Su salida se produce después de la publicación el pasado fin de semana de una columna, titulada La explicación pendiente, en la que cuestionó a la dirección por no difundir los documentos y los testimonios de algunos militares sobre las directrices del comandante en jefe del Ejército, Nicacio Martínez, quien ordenó doblar el número de "bajas" y capturas. Esa información, que Semana conoció hace tres meses, salió finalmente en The New York Times, provocando una tormenta política. El general señalado está siendo investigado por la Procuraduría por impulsar supuestamente unos procedimientos que reviven el fantasma de los falsos positivos y el presidente Iván Duque tuvo que salir al paso de las sospechas con el nombramiento de una comisión para que estudie lo sucedido.

En Semana siempre defenderemos la libertad de expresión, aún la de los columnistas que critican a su casa editorial. Actuamos con rigor y responsabilidad y jamás hemos engavetado -ni engavetaremos- investigaciones periodísticas de interés público.#EnSemanaHayLibreExpresión — Alejandro Santos Rubino (@asantosrubino) 26 de mayo de 2019

La única posición pública de la empresa conocida hasta ahora la trasladó Alejandro Santos, también a través de Twitter. "En Semana siempre defenderemos la libertad de expresión, aun la de los columnistas que critican a su casa editorial. Actuamos con rigor y responsabilidad y jamás hemos engavetado —ni engavetaremos— investigaciones periodísticas de interés público", mantiene el director.

Coronell, que fue contratado por Santos en 2005 cuando tuvo que exiliarse a Estados Unidos por amenazas de muerte, ha estado vinculado a la televisión desde sus comienzos en el periodismo y en 2011 tomó las riendas de la división de noticias de la cadena Univisión. No obstante, su columna se había convertido en una referencia y la cancelación ha provocado una oleada de protestas. Muy crítico con Álvaro Uribe, precisamente este martes se enfrentó al expresidente en una audiencia de conciliación que fracasó. El periodista denunció al actual senador del Centro Democrático por difamación después de que este le atacara públicamente: “Extraditable Coronell, enemigo de paramilitares y sometido a FARC, busca más contratos y que Santos le dé el Canal Uno, como único proponente”.