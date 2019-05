Guaidó juega en los tableros de la presión y la negociación

F. S.

Las conversaciones auspiciadas por el gobierno de Noruega entre representantes de Juan Guaido y Nicolás Maduro finalizaron este miércoles sin acuerdos, según un comunicado difundido por el despacho de Guaidó. En el texto se informa la conclusión del proceso de mediación en Oslo, donde ratificaron la ruta conocida: cese de usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. En el texto señalan que están dispuestos a continuar, así como lo han hecho con el Grupo de Lima y el Grupo de Contacto, en la búsqueda de “la solución tantas veces expuesta”. “El proceso no detiene los esfuerzos en todos los ámbitos constitucionales”. Reiteran el llamado a la Fuerza Armada a restituir el orden constitucional que permita que “los venezolanos decidan su destino en el elecciones libres, observables y verificables”.

En representación de Guaidó asistieron al encuentro en Oslo Stalin González, segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional, el abogado y ex alcalde Gerardo Blyde, el ingeniero y ex ministro Fernando Martínez Mottola y el ex rector del Consejo Nacional Electoral Vicente Díaz. Por Maduro acudieron el gobernador de Miranda, Héctor Rodríguez, el ministro de Información, Jorge Rodríguez -operador político en los intentos de diálogos pasados-, y el canciller Jorge Arreaza. La delegación chavista, hasta ahora, no ha fijado posición sobre el encuentro.

Antes, el gobierno de Noruega difundió una nota de balance del encuentro ocurrido entre representantes de los principales actores políticos de Venezuela. “Las partes han mostrado su disposición de avanzar en la búsqueda de una solución acordada y constitucional para el país, que incluye los temas políticos, económicos y electorales. A los fines de preservar el proceso que permita llegar a resultados, se solicita a las partes tomar la máxima precaución respecto a la reserva del mismo, tanto en sus comentarios como en sus declaraciones. Noruega reitera su reconocimiento a las partes por los esfuerzos realizados, afirma la ministra de asuntos exteriores Ine Eriksen Søreide”.