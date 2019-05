El exjefe del Sebin llama a la “reconstrucción” de Venezuela

Hasta el pasado 30 de abril fue el máximo responsable del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin). El día de la liberación de Leopoldo López, que pudo dejar su arresto domiciliario también gracias al apoyo de los agentes de la policía secreta que le custodiaban, dio la espalda al régimen de Nicolás Maduro y abandonó el país. Esa misma noche el líder chavista lo destituyó y lo sustituyó con su antecesor. El general Manuel Cristopher Figuera reapareció este jueves en un vídeo grabado desde su exilio en el que llama a los venezolanos a reconstruir el país.

"Creo y estoy seguro de que nos merecemos un mejor país y todos debemos trabajar para la reconstrucción y el reordenamiento del Estado. Por nuestros hijos, por nuestros nietos, por los que han de venir, por la patria y para siempre", asegura el exdirector del Sebin. "Quienes me conocen [...] saben que no practico una doble moral. Quienes han trabajado conmigo saben de primera mano mi lucha frontal contra la corrupción y contra las injusticias. También saben los impedimentos que me han colocado en esa lucha", continúa. "Ya basta de culpar al mundo de las desgracias de nuestro país y seguir exigiendo más sacrificio a nuestra población, mientras algunos dirigentes han hecho fortunas y las han sacado a otras naciones".

En el vídeo, difundido en las redes sociales por la cadena NTN24, Figuera hace referencia también a las sanciones que Washington le perdonó tras romper con el régimen. El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, explicó el martes que la decisión responde a la esperanza de que "esto anime a otros a seguir el ejemplo del general Cristopher Figuera y otros miembros de las Fuerzas Armadas”. "Por recomendación que me hiciera en un mensaje público uno de mis detractores le solicité al presidente Donald Trump que levantara las sanciones a nuestro país y respondió que lo haría", señala el general. "Pero cuando hubiese otra Administración en nuestro país. Porque la actual seguiría robándose nuestros recursos y continuaría el sufrimiento a nuestra sociedad".

Una semana después de la liberación de López, Maduro respondió con una ofensiva contra el Parlamento, controlado por la oposición. El miércoles por la noche, el mismo Sebin detuvo al vicepresidente primero de la Asamblea Nacional, Édgar Zambrano. Otros nueve están señalados tras haber sido despojados de su inmunidad parlamentaria por la Constituyente. Tres de ellos se refugiaron en las Embajadas de Argentina y de Italia para evitar represalias y su probable arresto.

[#AHORA] "Sacrifiqué todo (...) le solicité al presidente Donald Trump que levantara las sanciones a nuestro país y respondió que lo haría pero cuando hubiese otra administración": Habla Manuel Ricardo Cristopher Figuera, el exjefe del Sebin que se sublevó a Maduro pic.twitter.com/hnRkhox5Wm — NTN24 Venezuela (@NTN24ve) 9 de mayo de 2019

Una de las instituciones involucradas en ese contraataque fue el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), presidido por Maikel Moreno. Este magistrado tuvo conocimiento, según varias fuentes, del intento de provocar una quiebra de las Fuerzas Militares y un alzamiento contra Maduro que finalmente quedó frustrado. Junto a él estaban al tanto el ministro de Defensa, Vladimir Padrino, el comandante de la Guardia Presidencial, Iván Hernández Dala, y el titular de Interior, Néstor Reverol.