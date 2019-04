Incendio en Notre Dame, últimas noticias en directo | Los bomberos dan por extinguido el fuego en la catedral

La catedral de Notre Dame sufre este lunes un incendio. En vídeo, retransmisión en directo desde los aledaños del templo. FOTO: GTRES | VÍDEO: REUTERS

Si no puede ver el vídeo en directo, pinche aquí.

La catedral de Notre Dame de París, símbolo de la cultura europea, ha sufrido este lunes un gravísimo incendio que ha derribado la aguja y parte del techo. Los bomberos han dicho esta pasada noche que la estructura de Notre Dame "está a salvo y preservada". Esta mañana han anunciado que "el fuego está extinguido": "Pueden quedar focos residuales", ha puntualizado el portavoz de los bomberos, Gabriel Plus, que ha añadido que seguirán trabajando todo el día para extraer con ayuda de los expertos algunas obras de arte que aún no han podido ser retiradas. El presidente del país, Emmanuel Macron, ha prometido la reconstrucción del templo y ha anunciado una colecta de fondos. Dos tercios de la techumbre de la catedral se han quemado con el incendio, según el ministro francés de Cultura, Franck Riester: "Hacen falta todavía unas horas para conocer los daños en la estructura". El ministro ha contado que el incendio, "a priori, no es criminal, y parece que el fuego partió del lugar donde están los andamios" que se habían levantado para restaurar la flecha. Mientras, la Fiscalía de París ha abierto una investigación por destrucción involuntaria. El secretario de Estado de Interior, Laurent Nuñez, ha dicho que se desconoce "cómo resistirá la estructura".