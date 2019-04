El asombroso parecido de un paquistaní con el actor que interpreta a Tyrion Lannister en ‘Juego de Tronos’

Rozi Khan nunca escuchó hablar de Juego de Tronos ni supo de su semejanza con uno de los personajes de ficción más queridos en el panorama televisivo mundial hasta que sus vecinos y conocidos más teleadictos constataron su increíble parecido con el actor Peter Dinklage, que interpreta al carismático Tyrion Lannister; uno de los protagonistas principales de la aclamada serie estadounidense que luchará otra vez por el trono de hierro a partir del día 16 de este mes. Será entonces cuando se estrene la octava y última temporada de la producción ante la expectación de millones de seguidores alrededor de todo el planeta, excepto la su doble paquistaní.

“No me importa [la comparación]”, dice Khan en una entrevista grabada por la agencia de noticias AFP. “Me han hecho muchas fotos y así es como me he hecho famoso en todas partes”, presume, contento de parecerse a un personaje tan apreciado por los seguidores de una serie con tantos fans como detractores del apellido Lannister. No solo hay una enorme similitud entre los rasgos faciales de Peter Dinklage y Rozi Khan, también llama la atención que tienen prácticamente la misma estatura, en torno a 135 centímetros. Las fotografías comparándolos han llegado a las redes sociales, donde los usuarios quedan sorprendidos del parecido.

Eso sí, sus vidas no tienen nada que ver. Nacido en Mansehra, al norte de Pakistán, Rozi Khan gana 1,5 euros la hora sirviendo cordero y curry de espinacas como camarero en un restaurante de comida cachemir de una de las calles de Rawalpindi, ciudad que linda con Islamabad, capital del país asiático. Mientras que el actor y productor estadounidense nació en Nueva Yersey y ha ganado, según Variety, alrededor de 500.000 euros por cada uno de los episodios en los que ha encarnado a Tyrion Lannister; el astuto y perspicaz personaje de la serie escrita por George R. R. Martin bajo el título Canción de hielo y Fuego. Gracias a sus interpretaciones del enano embaucador, también llamado "duende" en la serie, Dinklage ha ganado tres Emmys y un Globo de Oro.

“La gente se pregunta dónde está cuando se toma el día libre o cuando se pone enfermo. Se molestan si no le ven, porque lo adoran. Siempre ha habido buena clientela aquí, pero se ha multiplicado gracias a él”, explica Malik Aslam Pervez, propietario del restaurante en el que trabaja Rozi Khan y quien lo describe no solo como un empleado ejemplar, sino como una atracción para su negocio. “Me alegro de haberle visto. Siento que he conocido a un Lannister en la vida real”, dice Zain Hadri, comensal de 20 años del restaurante paquistaní.

“Yo le quiero mucho, es mi amigo... Tiene mi altura así que me gusta mucho”, explica con ternura Rozi Khan, desde la cocina del restaurante. El camarero confiesa que llama “hermano” al famoso intérprete y no esconde sus ganas de conocer quien le ha dado tanta fama. Quizás las redes avisen al actor estadounidense de su doble paquistaní. En ese caso, es posible que responda y quizá se haga realidad un encuentro. Ya se sabe, un Lannister siempre paga sus deudas.