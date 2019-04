Todo (o casi todo) lo que se sabe de la temporada 8 de ‘Juego de tronos’

En vídeo, todo lo que sabe sobre la última temporada de Juego de Tronos. M. BAYOD / M. PAGE HBO

El invierno está a la vuelta de la esquina y amenaza con llevarse todo por delante. En la madrugada del domingo 14 al lunes 15 de abril arranca la octava y última temporada de Juego de tronos. La expectación es máxima y sus miles de fans cuentan los días (ya casi las horas) para el estreno con teorías para todos los gustos. Llega la batalla definitiva, la lucha de los muertos contra los vivos. ¿Quién terminará sentándose en el Trono de Hierro? ¿Quién sobrevivirá? Antes de que llegue ese momento, recopilamos todo lo que necesitas saber sobre este esperado regreso.

- Dónde nos quedamos

Aunque dentro de unos días repasaremos con más detalle dónde dejamos a cada personaje, la historia había reunido a muchos de ellos en Pozo Dragón, donde Jon y Daenerys se encontraron con Cersei para pedir una tregua a la reina y su apoyo en la lucha contra el ejército de los Caminantes Blancos. Aunque Cersei, Tyrion mediante, les promete esa ayuda, su intención es otra. Ese engaño lleva a Jaime a dar la espalda a su hermana, que además está embarazada. Por otro lado, dejamos a Jon y Daenerys sellando en la cama su alianza mientras que Sam y Bran descubren que Jon es el auténtico heredero del Trono de Hierro por su verdadera ascendencia (que también lo convierte en sobrino de Daenerys). Mientras, en Invernalia, los hermanos Stark ya reunidos se vengaron de Meñique matándole.

- Solo seis capítulos...

Aunque Juego de tronos solía tener 10 episodios por temporada, sus dos últimas entregas han sido más reducidas y, mientras que la penúltima tuvo siete, la entrega final solo contará con seis. Sin embargo, serán episodios con un presupuesto superior al anterior (supuestamente de unos 15 millones de dólares por capítulo) y cuyo rodaje ha llevado 10 meses. A cargo de ellos como directores estarán viejos conocidos: de los episodios 1, 2 y 4 se encarga David Nutter (Las lluvias de Catasmere, Danza de dragones, Misericordia...); del 3 y 5 es responsable Miguel Sapochnik (La Batalla de los Bastardos, Vientos de invierno...), mientras que David Benioff y D.B. Weiss, showrunners de la serie, se han reservado el último capítulo. En cuanto a los guiones, Dave Hill y Bryan Cogman firman, respectivamente, los dos primeros episodios, mientras que Benioff y Weiss han escrito los cuatro restantes.

- ...pero con duración extra

Son menos episodios, pero a cambio, tienen una duración superior a la habitual. Según se ha publicado, irá entre los 54 y los 82 minutos de la siguiente forma:

Episodio 1: 54 minutos

Episodio 2: 58 minutos

Episodio 3: 82 minutos

Episodio 4: 78 minutos

Episodio 5: 80 minutos

Episodio 6: 80 minutos

- Pocas pistas del argumento

Como es habitual, el secretismo es extremo en torno a lo que ocurrirá en la próxima temporada. En las entrevistas que han dado sus actores no han avanzado apenas detalles. Sin embargo, se ha filtrado el supuesto argumento del primer capítulo de la octava temporada, que se puede leer en Reddit (en inglés, y con muchos posibles spoilers). Aquí preferimos no reproducirlo: desconocemos la fuente y no podemos estar seguros de su veracidad.

- Tráilers y avances para hacer teorías

Varios avances han servido para que las especulaciones sobre lo que vendrá se disparen. Desde el encuentro entre Daenerys y Sansa hasta un teaser con imágenes que no pertenecían a la serie en el que se veía a Jon, Sansa y Arya juntos. Todo ha servido para alimentar la imaginación. Pero lo que más juego ha dado ha sido el tráiler de dos minutos con imágenes de los próximos capítulos. En él ya se intuye la gran batalla. Un gesto lloroso de Cersei también sirvió para especular sobre los sentimientos de la reina. La aparición de Jon y Daenerys junto a los dos dragones que les quedan también hizo que se pensara que veremos en breve a Jon montando uno de ellos. Incluso se ha especulado con el papel que jugará Gendry, hijo bastardo de Robert Baratheon que también aparece en el vídeo. Aquí puedes ver los principales avances lanzados hasta el momento:

- Nuevos personajes

(Cuidado, posibles spoilers). A estas alturas, habrá pocas incorporaciones a la serie, pero sí que encontraremos alguna cara nueva. Uno de los fichajes es el de Marc Rissmann, que interpretará a Harry Strickland, el líder de la Compañía Dorada, un grupo de más de 10.000 mercenarios que trabajan en Essos. También se incorpora Danielle Galligan, actriz que interpretará a Sarra, que podría ser la nieta de Walder Frey que aparece en los libros.

- La Batalla de Invernalia

La madre de todas las batallas llegará en esta temporada. Anunciado como el mayor enfrentamiento jamás rodado tanto en televisión como en cine, es uno de los episodios venideros que mayores expectativas ha generado. En la Batalla de Invernalia se espera que participen, de alguna forma, Jon Nieve, Daenerys Targaryen, Tyrion Lannister, Arya Stark, Sansa Stark, Brienne de Tarth, Ser Davos Seaworth, Ser Jorah Mormont, El Perro, Samwell Tarly y Gusano Gris. Descrito como el episodio más difícil de producir de la historia de la televisión, incluirá la secuencia más larga de lucha jamás grabada, además del mayor encuentro de personajes principales de toda la serie. La batalla que enfrentará al ejército de los muertos y el de los vivos fue rodada a lo largo de 55 noches en exteriores, además de decorados del plató que recrea Invernalia. Implicó a 750 personas trabajando de noche a temperaturas heladoras, según ha contado Entertainment Weekly en un reportaje en exclusiva sobre el rodaje de la temporada.

- Localizaciones

Juego de tronos ha tenido en Irlanda del Norte su sede central de rodaje, en los estudios Titanic de Belfast. Además de diferentes localizaciones naturales de Irlanda del Norte, la producción ha viajado a diferentes lugares en busca de espacios donde recrear los Siete Reinos. Para la última temporada, la serie ha regresado a Islandia, donde se han grabado bastantes escenas de Más allá del Muro. Para recrear Desembarco del Rey han vuelto a Dubrovnik, en Croacia. Y también han regresado a España, en concreto a Sevilla y alrededores, para rodar sobre todo en el anfiteatro de las ruinas de Itálica, donde ya se rodó el encuentro que tuvo lugar en la séptima temporada en Pozo Dragón.

- Dónde y cuándo verlo

En España, quien no pueda esperar y quiera verlo en directo, tendrá que quedarse despierto en la madrugada del domingo 14 al lunes 15 de abril. A las 3.00 arrancará el primer episodio de la temporada y se podrá ver tanto en HBO España como en Movistar +. En ambas plataformas se podrá ver también bajo demanda. Y si quieres ponerte al día o repasar episodios anteriores, la serie solo está disponible completa en HBO España. En EE UU, la hora de emisión son las 9.00 pm ET/PT en HBO.