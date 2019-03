‘Juego de tronos’ y otras siete series para ver en abril

Veep

Julia Louis-Dreyfus, reina indiscutible de la comedia televisiva, ha sumado seis Emmy por interpretar a Selina Meyer en Veep, uno por temporada. Ahora —tras superar un cáncer de mama que obligó a retrasar la producción de los nuevos capítulos—, regresa para despedirse con una séptima y última entrega que vuelve a situar a los personajes en campaña electoral. Tras haber sido brevemente presidenta de Estados Unidos, la nueva Selina (que se parece mucho a la antigua) busca repetir en la Casa Blanca rodeada de su gente habitual. En el camino se encontrará con nuevos adversarios y con viejos conocidos, además de demostrar que es capaz de tropezar una y otra vez con las mismas piedras.

¿Dónde y cuándo verla? HBO España y Movistar Series estrenan la séptima entrega de forma simultánea a Estados Unidos en la madrugada del domingo 31 de marzo al lunes 1 de abril.

Mr. Mercedes

Las adaptaciones televisivas de la amplia obra literaria de Stephen King no han corrido, en general, demasiada fortuna. Sin embargo, la traslación a la pequeña pantalla de la novela Mr. Mercedes sí logró el favor de la crítica. En ella, el veterano Brendan Gleeson da vida al detective retirado Bill Hodges, que vuelve a la acción para dar caza al psicópata Brady Hartsfield, interpretado por Harry Treadaway. Los nuevos capítulos retoman la acción un año después del intento de nuevo asesinato masivo que trató de perpetrar Hartsfield al final de la entrega anterior.

¿Dónde y cuándo verla? El 1 de abril estará disponible en vídeo bajo demanda en AXN Nox (en Vodafone, Movistar + y Orange).

Justo antes de Cristo

Pepón Montero y Juan Maidagán, creadores de Camera Café, tratan de huir de referentes en esta comedia de romanos con humor surrealista y absurdismo. Julián López interpreta al neurótico y desastroso Manio Sempronio Galba, un patricio obligado a recuperar el honor de su familia, para lo que se ofrece voluntario en la legión del general Cneo Valerio, desplazada en el lejano frente de Tracia, a donde llegará acompañado por su sensato esclavo. Allí se preparan para una guerra que parece no llegar nunca.

¿Dónde y cuándo verla? Movistar + estrena los seis capítulos (de media hora cada uno) de su primera temporada el viernes 5 de abril.

Killing Eve

La primera temporada de esta serie de Phoebe Waller-Bridge (Fleabag) sorprendió por la propuesta de thriller mezclado con comedia negra, su guion, su ritmo y una cuidadísima selección musical. Pero sobre todo estaban las interpretaciones de sus dos protagonistas: Jodie Comer como una psicópata asesina a sueldo Villanelle, y Sandra Oh como la agente del MI5 Eve Polastri que le sigue los pasos. El juego del gato y el ratón que se establece entre las dos, con Europa como tablero de juego, continúa en una segunda temporada que arranca en el punto en el que se quedó la anterior tanda de episodios.

¿Dónde y cuándo verla? La segunda temporada comienza el 8 de abril en HBO España.

Fosse/Verdon

Uno de los estrenos más esperados del mes. Sam Rockwell y Michelle Williams encarnan a Bob Fosse —uno de los coreógrafos más influyentes de la historia de Broadway, y director en cine de películas como Cabaret y All that Jazz—, y a su musa Gwen Verdon, la mejor bailarina de su generación. La serie sigue, con frecuentes saltos temporales, las cinco décadas de historia de la pareja creativa y sentimental que formaron, sus éxitos, problemas y el precio personal que tuvieron que pagar. Y todo aderezado, como no podía ser de otra forma, por algunas de las coreografías más famosas de Fosse.

¿Dónde y cuándo verla? El miércoles 10 de abril arranca en HBO España esta miniserie de ocho capítulos.

Juego de tronos

Ya no es necesario explicar Juego de tronos. Quien se ha sumado al fenómeno, ya sabe que en abril tiene una cita obligada con el arranque de la última temporada. La superproducción televisiva se despide con seis episodios que prometen superar en espectacularidad lo visto hasta ahora en esta historia de fantasía e intrigas políticas en la que hacerse con el Trono de Hierro ha sido solo una excusa para dejar volar la imaginación hasta un mundo en el que la amenaza real es el ejército de zombis que ya ha traspasado el Muro.

¿Dónde y cuándo verla? HBO España y Movistar + emiten el primer capítulo de los seis finales en la madrugada del domingo 14 al lunes 15, de forma simultánea a EE UU.

Gentleman Jack

La firma de Sally Wainwright, creadora de la alabada Happy Valley, ya justifica el interés por esta coproducción de HBO y BBC. Suranne Jones (Doctor Foster) interpreta a Anne Lister, terrateniente que lucha por devolver el honor perdido a su hogar reabriendo las minas de carbón en Halifax en Inglaterra en 1832 en plena Revolución Industrial. La carismática Lister, que empieza a adentrarse en la alta sociedad, no tiene planes de casarse con un hombre, en contra de lo que piensa la mayoría de la gente, sino con una mujer. Basada en los diarios de la propia Anne Lister, la serie se adentra en sus relaciones con su familia, sirvientes, rivales industriales y, sobre todo, con su futura mujer.

¿Dónde y cuándo verla? El primero de sus ocho capítulos se podrá ver el 23 de abril en HBO España.

Gomorra

La popular y jaleada serie italiana sobre la mafia napolitana basada en el libro homónimo de Roberto Saviano encara su cuarta temporada en su habitual línea de tinieblas y violencia. Ahora, el clan protagonista, los Savastano, expandirá su negocio y llegará hasta Londres mientras tratan de establecer un nuevo equilibrio de poderes. Además, una nueva banda mafiosa surge en los bajos fondos de Nápoles.

¿Dónde y cuándo verla? Sky estrena en España la cuarta temporada el 23 de abril con los cuatro primeros episodios y continuará a ritmo de dos capítulos semanales cada martes.