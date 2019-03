Lluvia de teorías tras el tráiler del final de ‘Juego de tronos’

Queda poco más de un mes para que la temporada final de Juego de tronos monopolice la conversación televisiva (arrancan en la madrugada del 14 al 15 de abril en HBO y Movistar +). Poco más de un mes para teorizar sobre lo que ocurrirá en esos seis últimos episodios. Del mismo modo que tras el final de la séptima temporada florecieron por doquier especulaciones sobre lo que vendría, el tráiler que ayer lanzó HBO agitó a los fans ávidos de suposiciones.

Aunque el avance en realidad no es muy revelador en lo que se refiere a la trama, hay seguidores que han analizado cada imagen para tratar de averiguar a qué se debe cada expresión de los personajes o las situaciones que se adivinan. Si eres de los que no quieren conocer teorías por adelantado o de los que han preferido no ver el tráiler, estás a tiempo de huir de este artículo. Si, por el contrario, te gusta jugar a tratar de adivinar lo que ocurrirá, aquí recopilamos algunas de las teorías que circulan por Internet a raíz de los dos minutos de tráiler de la octava temporada de la serie. Eso sí, mucho ojo porque no sería la primera vez que las teorías de los fans se convierten en spoiler de lo que realmente ocurrirá.

- Llega la madre de todas las batallas

Ya se había adelantado y hace pocos días Entertainment Weekly daba más detalles de la Batalla de Invernalia. Aunque todavía no se conoce en qué capítulo tendrá lugar, al estar dirigido por Miguel Sapochnik (que también comandó la Batalla de los Bastardos), será el 3 o el 5. La mayor batalla jamás rodada para televisión o cine sucederá de noche y en el tráiler ya se ven algunas imágenes que podrían pertenecen a ese momento. Algunos de los combatientes son Davos, Brienne, Podrick, Jorah, Gendry y Gusano Gris. Un apasionado beso de este último con Missandei suena a despedida definitiva de la pareja. En realidad, teniendo en cuenta la serie de la que hablamos y que es la temporada final, la muerte estará más que presente con total seguridad.

- Jaime Lannister, ¿en el bando contrario?

La batalla final será el enfrentamiento entre los vivos y los muertos, cuya llegada a las puertas de Invernalia también se intuye con unas patas de caballo al final del tráiler. Y en el avance, Jaime Lannister recuerda que prometió luchar junto a los vivos y piensa cumplir esa promesa, aunque eso suponga dar la espalda a Cersei, su hermana y amante.

- Dos jinetes para los dragones

Los dragones están muy presentes en el avance de los nuevos capítulos. Dragones volando, dragones echando fuego, dragones dejando con la boca abierta a Arya y Sansa... Una de las imágenes más comentadas muestra a Jon y Daenerys acercándose a Drogo y Rhaegal. Ya sabemos que Jon tiene sangre Targaryen, así que no es muy aventurado pensar que en algún momento veremos a Jon montando a uno de los dos dragones. Algunos fans también han especulado con quién será el dueño de los huesos enormes en torno a los que están Drogo y Rhaegal. ¿Viserion?

- Las ¿lágrimas? de Cersei

Sin abrir la boca en el avance, la reina Cersei es otro de los personajes que más han dado que hablar en forma de teorías tras el tráiler. En una de las imágenes más llamativas, se la ve sola a lo lejos sentada en el Trono de Hierro. En otro momento, copa en mano, tuerce el gesto entre las lágrimas y la sonrisa. Algunos han visto aquí el dolor de Cersei por la pérdida del apoyo de Jaime. Otra duda, ¿esta imagen desmiente que la reina esté embarazada, como le decía a Tyrion al final de la temporada pasada?

- El papel de Gendry

Aunque hasta ahora no ha tenido mucha relevancia en la serie, el hijo bastardo de Robert Baratheon podría jugar un papel importante en los capítulos que vienen, y de hecho aparece en el tráiler, recordándonos que es un peón que sigue en juego. ¿Podría ser el candidato tapado al Trono? ¿Quién es su madre? En el avance incluso se le ve forjando una espada de acero valyrio... Sin embargo, el que no aparezca en las fotos promocionales ni en las imágenes de Entertainment Weekly hace pensar que quizá su relevancia no vaya a ser demasiada.