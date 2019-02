Condenado a prisión un directivo de la Comisión Europea por violar a una trabajadora

El tribunal correccional de Bruselas condenó este lunes a un antiguo director de la Comisión Europea a cuatro años de prisión por haber violado a una jurista que trabajaba en la dirección general de Transportes. La justicia tuvo en cuenta como agravante que el alto cargo del ejecutivo comunitario tenía autoridad sobre la víctima, según avanzó la televisión francófona RT. El condenado, que no podrá beneficiarse de no tener antecedentes al haber negado los hechos, recurrirá la sentencia. Un portavoz de la Comisión recordó que hay "tolerancia cero" respecto a estos casos y que ese ex alto cargo fue apartado cuando se denunció la violación.

El acoso y los abusos sexuales han irrumpido también en las instituciones europeas. El movimiento #MeToo llegó al Parlamento Europeo el pasado otoño a través de un blog, para luego organizar unas jornadas y arrancar recientemente por escrito el compromiso de los líderes de los principales partidos a luchar contra el acoso en el Parlamento Europeo ante las elecciones de mayo.

El caso sobre el que fallaron este lunes los tribunales belgas se produjo, no obstante, en el seno de la Comisión Europea en 2015. El antiguo directivo, de 51 años, hizo una pequeña recepción en su oficina con varios miembros de su equipo. Más tarde, volvió a invitar en dos ocasiones a la víctima, junto a otros compañeros, a su despacho.

En el segundo de estos encuentros, según relató la víctima al juez, el antiguo director de la Comisión realizó su primera aproximación. Más tarde, a medianoche, la trabajadora regresó a su oficina a sus pertenencias. Fue entonces cuando el antiguo directivo la encerró, bajó las persianas y la violó.

Un portavoz de la Comisión Europea afirmó que "toma nota" de la sentencia, que estudiará cuando tenga en sus manos todo el texto. El ejecutivo comunitario, que apartó al directivo inició un procedimiento interno cuando tuvo conocimiento de los hechos, no puede emprender más acciones hasta que haya una sentencia definitiva de la justicia belga. "La Comisión no dudará en tomar todas las medidas apropiadas una vez se haya dictado sentencia firme", afirmó el portavoz.