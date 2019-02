La militancia del Movimiento 5 Estrellas vota si Salvini debe ser investigado

Eliminar la inmunidad parlamentaria ha sido el histórico caballo de batalla del Movimiento 5 Estrellas (M5S). En su ideario, es la única forma de combatir la corrupción y acabar con los privilegios políticos. Su postura parecía inamovible. Sin embargo, el posible procesamiento judicial a Matteo Salvini, ministro del Interior y socio de los grillinos en el Gobierno, la ha puesto en jaque. El Senado deberá decidir el martes si concede la autorización a un juez para encausar al líder de la ultraderechista Liga por bloquear el pasado agosto a 177 inmigrantes frente a las costas italianas, a bordo de la patrullera Diciotti. Los votos del M5S, que de entrada dijo que no pondría trabas a la justicia, siguiendo su estricto código de conducta, son esenciales para que el ministro evite el juicio. Más tarde, el Movimiento se replanteó su posición y pasó el testigo a sus bases. Los inscritos están votando este lunes a través de su plataforma digital si quieren que se juzgue a Salvini o no.

El Movimiento 5 Estrellas justifica la consulta alegando que este caso no contradice la línea que siempre ha defendido, ya que considera que no se trata de una votación sobre la inmunidad parlamentaria al uso, sino de autorizar un proceso judicial a un ministro “que actuó en el ejercicio de sus funciones y no para obtener beneficios privados o personales”. Añade que si se tratara de un soborno, un fraude o contratos públicos manipulados enviaría a Salvini al banquillo sin pensárselo.

Este planteamiento ha generado división en la formación y un reguero de críticas dentro y fuera del Movimiento. La senadora Paola Nugnes, cercana al presidente de la Cámara de los Diputados, Roberto Fico, y tradicionalmente contraria a la línea dura de Salvini, ha anunciado que votará sí al procesamiento del ministro y ha dicho que no considera vinculante la consulta. “El Gobierno es de todos. Esto no debería olvidarse”, ha señalado. Nugnes se ha mostrado contraria en esta ocasión al recurso a la plataforma Rousseau, tradicional método de toma de decisiones del partido, que se utilizó en las primarias de 2017 en las que resultó elegido Luigi Di Maio, y más tarde para votar el programa electoral y el acuerdo de Gobierno con la Liga. “La plataforma puede ser útil para cuestiones internas del partido, que es un ente privado, por definición, pero para cuestiones que interesan a toda la población y que recaen sobre todo un país sería necesaria una plataforma independiente a la que tengan acceso todos los votantes”, ha resumido.

Elena Fattori, especialmente crítica con el Gobierno, es otra de las senadoras del M5S que se ha sumado a la rebelión.“Salvini ya ha ganado. Ha dividido el Movimiento”, ha dicho. El propio Beppe Grillo ha criticado también con ironía la pregunta que se plantea a los electores, que está formulada de una forma tan farragosa que aquellos que sean partidarios de que la justicia procese a Salvini deberán votar no. “Si votas sí quiere decir no. Si votas no quiere decir sí”, ha escrito en sus redes. El escritor Roberto Saviano ha calificado la redacción de la consulta como “un truco de tramposos para hacer que los términos de una decisión crucial sean menos comprensibles”.

Fuera de las filas de la formación también ha imperado el malestar. Andrea Marcucci, cabeza del Partido Demócrata en el Senado ha escrito en Twitter: “El M5S salva a Salvini de los jueces. Cómo se cambia para no morir”. El secretario del PD , Maurizio Martina, ha señalado que “el Movimiento ha elegido descargar las responsabilidades en sus militantes, en lugar de asumir la carga de sus decisiones”. La presidenta de los diputados de Forza Italia, Mariastella Gelmini, ha sostenido: “Tenemos la valentía de defender las políticas migratorias sin escondernos detrás de la plataforma Rousseau”, misma tesis que ha defendido Silvio Berlusconi en una entrevista en televisión.

La cúpula del M5S se defiende de los reproches alegando que la consulta a los militantes es “un ejemplo de democracia participativa”. Según reportan las agencias de noticias italianas, los dirigentes del partido están preocupados por la estabilidad del Gobierno en el caso de que se imponga la luz verde al procesamiento de Salvini.