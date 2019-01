“El momento del cambio en Venezuela es ahora”

Con la Constitución chavista en la mano, la oposición venezolana busca iniciar una transición pacífica que concluya con unas elecciones “libres, limpias y justas”, afirma en entrevista con EL PAÍS Juan Carlos Gutiérrez (Guanare, 1968), abogado del opositor Leopoldo López, de paso en Madrid. El 23 de enero —seis décadas después del movimiento cívico-militar que derrocó al Gobierno del general Marcos Pérez Jiménez—, el presidente de la Asamblea Nacional (AN), Juan Guaidó, de 35 años, juró como presidente encargado de Venezuela. La oposición no reconoce el mandato de Nicolás Maduro porque denuncia que las elecciones celebradas en 2018 no contaron con garantías y le considera un “usurpador”. Con el apoyo de la comunidad internacional, la presión recae ahora sobre los militares. La Asamblea Nacional discute una ley de amnistía que han entregado en los cuarteles y en los próximos días habrá más acciones, adelanta. “El momento para el cambio en Venezuela es ahora”.

Pregunta. ¿Es sostenible esta situación?

Respuesta. No puede durar mucho. Vamos a ver un hecho significativo en los próximos días. Cuando llegue la ayuda internacional a las fronteras que están custodiadas por las fuerzas armadas. ¿Qué van a hacer? ¿Van a prohibir el acceso de alimentos y medicamentos? Cuando el soldado que está en la frontera su familia no tiene qué comer.

¿Qué harán los militares cuando llegue la ayuda humanitaria?

P. Este movimiento parece más estructurado que otros intentos de la oposición.

R. Es una acción seria, legítima y coordinada en busca de un resultado: unas elecciones. Presentamos una transición de cara limpia sin nada que ocultar. No está dirigido a que la oposición acceda al poder, a sacar al Gobierno de Maduro; está dirigido a que haya unas elecciones limpias, transparentes, legítimas. Es lo que persigue Juan Guaidó y la directiva de la Asamblea Nacional. Aquí no se está pidiendo un enfrentamiento fratricida.

P. ¿Qué opina Leopoldo López?



R. Tiene grandes restricciones legales y no puede emitir opiniones políticas [está en arresto domiciliario], pero esto tiene que ser definitivamente el cambio. Este es el momento del cambio.

Aquí no se trata

de que se genere

un enfrentamiento fratricida

P. ¿Será candidato?

R. Es uno de los grandes líderes del país y cualquiera de los venezolanos que tenga aspiraciones de entrar en política tendrá derecho de hacerlo. Lo importante no es que se presente sino que tenga las condiciones para que exista una elección transparente.

P. ¿Apoyaría a Guaidó?

R. Son cuestiones de política a futuro. La oposición venezolana en este momento está unida para impulsar un Gobierno de transición y lograr elecciones libres.

P. ¿Teme que le haga sombra como líder?

La Constitución de 1999 reconoce las asambleas populares como una institución

R. No. Hemos hablado muchas veces de la necesidad de que surgiera un nuevo liderazgo político para impulsar un proceso de reconstrucción.

P. ¿Está Leopoldo López detrás de este acto de Guaidó?

R. No lo puedo certificar. El trabajo de Leopoldo López y de Juan Guaidó es de liderazgo, pero no es el trabajo de un solo hombre es el de una coalición de liderazgos. Hay que reconocer la labor de la junta directiva de la Asamblea Nacional.

P. ¿Por qué juró en la calle?

R. Las asambleas populares son una institución de la Constitución de 1999 y tienen carácter vinculante. Además de los ciudadanos reunidos, estaba la junta directiva de la Asamblea Nacional, que es el requisito de la ley; y la mayoría de diputados, que formaron el quorum para una sesión.



P. ¿Este modelo que implantó el chavismo se mantendrá?

R. ¿Por qué cambiarlo? Tiene que mejorarse, en beneficio de los derechos de los ciudadanos.



P. Si pasado el plazo de ocho días Maduro no llama a elecciones, ¿qué sucederá?

R. Ya ha dicho que no lo hará. La respuesta de Maduro es la caracterización de lo que ha sido para nuestro país. La banalidad, la grosería, la falta de respeto… Si él no lo hace, que no lo haga, la Asamblea Nacional según la Constitución tiene plena legitimidad para convocar elecciones y los trámites necesarios como la renovación del Consejo Nacional Electoral (dominado por el chavismo) y los registros electorales, para contar con la diáspora.

P. ¿Habrá distintos partidos de oposición si hay elecciones?

R. Se verá en su momento, pero por qué no. Si vamos a ir a una democracia, queremos que todos los partidos tengan representación, incluso el chavista PSUV.

P. ¿Ha habido contacto con Henrique Capriles?

R. Por supuesto. Capriles es un líder fundamental para el país, está articulado en el apoyo a Guaidó como presidente encargado y toda la actividad que viene ahora.

P. Hay una amenaza de arresto contra Guaidó, ¿se ejecutará?

R. No debería ocurrir, no hay delito. Cometerían otra ilegalidad. Hemos pedido medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para él y su familia. En Venezuela, entre el 21 y el 27 de enero, ha habido 850 arrestos arbitrarios, según datos de la ONG Foro Penal, incluidos 77 menores, y 35 muertos en las protestas contra Maduro. Esto es un problema de derechos humanos.