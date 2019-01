El agregado militar de Venezuela en Washington reconoce a Guaidó como único presidente legítimo

El agregado militar de la Embajada de Venezuela en Washington, el coronel José Luis Silva Silva, se desmarcó este sábado por la tarde del régimen de Nicolás Maduro y reconoció a Juan Guaidó como mandatario legítimo, tres días después de que el líder de la oposición se proclamase presidente interino con el objetivo de convocar elecciones libres. La ruptura de Silva supone un golpe de calado para Maduro, en torno al cual la cúpula del Ejército ha cerrado filas hasta ahora, pero está por ver significa el principio de una desbandada o queda en una baja reseñable.

La noticia trascendió primero a través del Miami Herald. “¡Ya basta! Dejen de lado el control ilegal de nuestro territorio y del poder ejecutivo. Los líderes se han convertido en multimillonarios a costa del pueblo”, señaló, dirigiéndose a los militares de su país, en declaraciones a dicho diario.

Poco después comenzó a circular un vídeo del coronel uniformado grabado desde el que parece ser su despacho en oficina de la agregaduría de Defensa en la capital estadounidense. “Me dirijo al pueblo de Venezuela y en especial a mis hermanos de las Fuerza Armada Nacional con la finalidad de reconocer como único presidente legítimo al presidente Juan Guaidó”, arranca Silvia Silva, y llama a los militares a no atacar a la población civil. Las fuerzas armadas, dice, tienen “un papel fundamental en el restablecimiento de la democracia en su país”. “Por favor, hermanos, no ataquen a nuestro pueblo, el Estado nos dio las armas para defender a nuestro país, no para atacar a nuestro iguales”, señala. En el discurso, de unos tres minutos, se adhiere a la hoja de ruta de Guaidó, cuyos tres puntos enumera así: cese de la “usurpación” del poder ejecutivo, comienzo de una transición a un nuevo Gobierno y celebración de elecciones “libres y transparentes”.

Silva recibió la orden de regresar a Venezuela esta semana, al igual que otros miembros del cuerpo diplomático, en cuanto el Gobierno de Estados Unidos decidió reconoció a Guaidó y el líder chavista anunció la ruptura de relaciones diplomáticas con Washington. Según el coronel Silva, “un alto porcentaje de diplomáticos aquí no está de acuerdo con la usurpación del poder de Maduro, pero hay miedo por lo que les pueda pasar a sus parientes en Venezuela”. Por su parte, Estados Unidos ya llevó a cabo la retirada efectiva del personal de la misión diplomática en Caracas, según anunció este sábado el Gobierno de Maduro. No obstante, en un comunicado la Cancillería de Venezuela informó que Caracas y Washington se han dado un plazo de 30 días para negociar la instalación de una "Oficina de Intereses" en cada capital para atender "trámites migratorios y otros temas de interés bilateral".

Guaidó, líder de la Asamblea Nacional, se proclamó presidente apelando al artículo 233 de la Constitución Nacional, que faculta al poder Legislativo a ejercer las funciones del Ejecutivo cuando la presidencia se halla vacante. La Asamblea considera esa es la situación de la presidencia en tanto que Maduro no ha jurado su cargo ante ella, a la que considera en desacato. Además de Estados Unidos, y de los principales países de la región, excepto México, apoyan a Guaidó. España, Francia, Alemania y Reino Unido dan ocho días a Maduro para que convoque elecciones "transparentes" o también lo reconocerán.